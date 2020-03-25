Зеленский ищет свое место среди американских разногласий

Атлантический совет (Atlantic Council, АС), как ведущий консультативный орган по стратегии Вашингтона в отношении стран бывшего СНГ и особенно Украины, забраковал политику президент Владимира Зеленского. Учитывая, что данный совет, как правило, стоит в оппозиции президенту США Дональду Трампу и рекомендует прямо противоположные его интересам решения, тут есть, о чем задуматься.Так, замдиректора АС Мелинда Херинг заявила на пресс-конференции, что из теперешних министров можно считать таковым в полной мере лишь МИД Дмитрия Кулебу. Предыдущее правительство, хоть и было некомпетентным, а президент Зеленский и вовсе вел их не в том направлении, критики Херинг не удостоилосьНадо понимать, что нынешний кабмин Украины куда меньше устраивает антитрамповский истеблишмент. На носу выборы президента Соединенных Штатов, и любая сила, способная поддержать действующего главу государства и принести ему дополнительный «очки» в президентской гонке, будет априори не устраивать Атлантический совет.Что же такое связывает Зеленского и Трампа, что на Украину натравили Мелинду Херинг и ее коллег по Атлантическому совету? Похоже, что Зе, ища поддержки у американского президента, пытается ему угодить и собрать компромат на его основного конкурента Джо Байдена. Понятно, что демократам такое лизоблюдство не нравится от слова «совсем». Вот почему АС пытается подорвать доверие к Зеленскому и его новому кабмину.Если жовто-блакитный президент сумеет заручиться симпатией Трампа, он рискует вызвать на себя огонь всей «демократической общественности» трампоненавистников. Вот почему его и пытаются «окучить» заблаговременно.Кроме того, госпожа Херинг, безусловно, чисто по-женски, пытается задействовать такую важную «кнопку» влияния на Владимира Зеленского, как супруга украинского главы. Мелинда открыто похвалила Елену Зеленскую, отметив ее «хорошие инстинкты», роль и влияние на политику Незалежной.Итак, пешку Зеленского американцы пытаются сделать более крупной фигурой, чем он есть. Причем, замечу, отчетливо осознавая его в действительности незначительное влияние на мировую политику и тем более на выборы в США. И чем все это обернется для простых граждан Украины, предугадать нетрудно: мир от страны отвернется в любом случае – или из-за Трампа, или из-за его противников. Пора делать ставку не на заокеанских благодетелей, а вкладываться в собственную экономику и людей.А вы как думаете, как повлияют выборы в США на украинцев?