Зеленский или сидит на транквилизаторах, или ненормальный – Соскин

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так, как будто принимает транквилизаторы, в противном случае, он сознательно провоцирует ситуацию для социального взрыва в стране.Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин.«Зеленский сидит на костре и сам под себя гранаты подбрасывает. И его этот Ермак обреченный, Шефиры эти – все, кого он собрал – они просто в один котел зашли. И под котлом разгорается огонь и плюс начинают эти гранаты рвать», – образно описал ситуацию Соскин.По его словам, «Зеленский что-то принимает» или «просто провокатор».«Принимает какие-то транквилизаторы. Потому что нормальный человек такие вещи не может делать. Или он просто провоцирует – может, он просто провокатор какой-то… Но нормальный человек таких вещей вытворять не может», – отметил эксперт.Он пояснил, о чем идет речь: «Фронт религиозный он против себя создал. Христианские церкви он закрыл­, сказал, чтобы молились по телевизору, его Трофимов (первый замглавы ОП Сергей Трофимов – ред.) полностью лег под КГБиста Онуфрия (митрополит УПЦ МП – ред.). Тут еще Андрей Деркач вылез из погребов – православный чекист.Второй фронт – против мэров, третий фронт – против малых и средних предпринимателей. Плюс в ближайшее время это коснется университетов и академий наук – там рабы сидят, но и они хребты свои выпрямят».По его мнению, Зеленский также настраивает против себя НБУ – тем, что поддержал закон о национализации банков, и также олигархов – экс-собственников «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.