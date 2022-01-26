Зеленский идёт на войну: Как президент Украины стал пародией на самого себя

После противоречивых заявлений Зеленского о войне с Россией в соцсетях припомнили старую пародию на фильм 300 спартанцев в исполнении нынешнего президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с рядом противоречивых заявлений о скором "вторжении России". Это напомнило пользователям соцсетей старую пародию на фильм 300 спартанцев от "Квартала 95".

В этой пародии Зеленский выступает в качестве спартанского царя Леонида, который прощается со своей еврейской матерью перед уходом на войну. Юмор строится на стереотипах о еврейской семье, а также на явном нежелании героя Зеленского отправляться на войну против стотысячного войска. Многие увидели в этом параллель с нынешними событиями на Украине.

В январе 2022 года состоится ежегодное нападение России на Украину: Зеленский готов!

- озаглавлено видео.

В московских гостиных угорают над вот этим роликом,

- комментирует главред RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

Напомним, что за последние дни Зеленский несколько раз выступил перед народом и заверил, что поводов для паники нет и никакой войны не будет. При этом в интервью западной прессе он сказал прямо противоположное. Да и сам Запад старается как может, нагнетая истерию вокруг "вторжения России на Украину", которое предсказывают аж с декабря прошлого года.