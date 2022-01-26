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Зеленский идёт на войну: Как президент Украины стал пародией на самого себя
26 января 2022, 17:25 • 156 • Политика
После противоречивых заявлений Зеленского о войне с Россией в соцсетях припомнили старую пародию на фильм 300 спартанцев в исполнении нынешнего президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с рядом противоречивых заявлений о скором "вторжении России". Это напомнило пользователям соцсетей старую пародию на фильм 300 спартанцев от "Квартала 95".
В этой пародии Зеленский выступает в качестве спартанского царя Леонида, который прощается со своей еврейской матерью перед уходом на войну. Юмор строится на стереотипах о еврейской семье, а также на явном нежелании героя Зеленского отправляться на войну против стотысячного войска. Многие увидели в этом параллель с нынешними событиями на Украине.
- озаглавлено видео.
- комментирует главред RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
Напомним, что за последние дни Зеленский несколько раз выступил перед народом и заверил, что поводов для паники нет и никакой войны не будет. При этом в интервью западной прессе он сказал прямо противоположное. Да и сам Запад старается как может, нагнетая истерию вокруг "вторжения России на Украину", которое предсказывают аж с декабря прошлого года.
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