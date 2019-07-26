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Зеленский и Волкер выразили надежду на постоянное перемирие в Донбассе

26 июля 2019, 16:09  •  103 • Украина

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу встретился в Киеве со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом.

"Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня в Донбассе будет всеобъемлющим и постоянным", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Кроме того, как отмечается в пресс-релизе, "Владимир Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской".

На встрече была также отмечена необходимость осуществления "ранее согласованных сторонами [конфликта в Донбассе] взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения".

17 июля на очередной встрече Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины было согласовано введение с 21 июля бессрочного перемирия в Донбассе. До этого стороны также согласовали процесс отвода войск с ранее согласованных участков на линии соприкосновения. Первый такой отвод состоялся в районе Станицы Луганской.

Волкер 25 июля впервые прилетел на Украину после состоявшихся там в минувшее воскресенье внеочередных выборов в Верховную раду. До этого Зеленский встречался с ним во время своего визита в Канаду в начале июля.

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