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Зеленский и Трюдо провели телефонные переговоры
23 ноября 2019, 16:54 • 67 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
© president.gov.ua
Об этом говорится на сайте украинского лидера.
Отмечается, что Зеленский поздравил Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах, поблагодарил его за сохранение антироссийских санкций и выразил надежду на постепенную либерализацию канадской стороной визового режима для граждан Украины.
Трюдо в свою очередь положительно оценил проводящиеся на Украине реформы и пообещал оказывать Киеву активную помощь в этом направлении.
Ранее президент Украины провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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