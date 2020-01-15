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Зеленский и Трюдо обсудили ситуацию с авиакатастрофой в Иране
15 января 2020, 02:39 • 60 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский и канадский премьер Джастин Трюдо провели третий за последнее время телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с авиакатастрофой самолёта украинских авиалиний в Иране.
globallookpress.com
Как заявили в пресс-службе президента Украины, Трюдо выразил благодарность за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии, а также попросил содействия Зеленского в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады.
«Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране», — подчеркнул Зеленский.
Он подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.
Лидеры, как указывается, выступили за дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в крушении самолёта.
Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана, погибли 176 человек.
11 января Тегеран признал, что система ПВО ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету. В Иране заявили об аресте нескольких человек в связи крушением украинского самолёта.
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