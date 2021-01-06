Зеленский и соросята объединились на теме свержения Порошенко • 54 • Украина

Социологические замеры группы «Рейтинг», которая спрогнозировала электоральные расклады для досрочных президентских и парламентских выборов в Украине, вызвали настоящий ажиотаж в политической среде.



Однако, как уверяет ТГ-канал «Легитимный», это игра, которую хорошо спродюсировали и финансировали соросята, связанные с Офисом президента (ОП). В этом замере очень много заложено секретов.



Например, возникает вопрос, почему контролируемые социологи резко опустили надутый рейтинг Петра Порошенко и поставили его на третье место. «Евросолидарность» на парламентских выборах получила бы 14.5%, пропустив вперед «Слуг народа» и ОПЗЖ. Также экс-гарант возглавил антирейтинг: Порошенко доверяют 23% респондентов, а 73% — не доверяют.



«Это стратегия по отправке его на пенсию в глазах американцев. Петр Алексеевич плохой вариант, который не имеет будущего, ведь у него крайне большой антирейтинг, и за него не будут голосовать. А значит, есть риск проигрыша кандидату от пророссийского блока в будущей президентской гонке. Кроме того, это отправленный публичный месседж американцам, которым показывают, что им будет невыгодно подогревать до максимума напряжение в Украине против действующего лидера Зеленского, так как на его замену нет подходящего кандидата. ОП тихо намекает, что Зеленский лучший вариант для западных партнеров, так как выбор не велик: или пророссийский кандидат или очередной майдан и приход олигарха Порошенко к власти. Оба варианта для западных лобби групп категорически неприемлемы», - отмечает вышеназванный источник.



По мнению инсайдерского источника с Банковой, данные «Рейтинга» не просто заказаны ОП, они говорят о том, что Офис президента принял вызов Петра Порошенко, который разорвал кулуарные договоренности о ненападении и начал нагнетать ситуацию, чтобы пересмотреть условия контракта.



Сейчас окружение президента и соросята ситуативно объединились в вопросе свержения Порошенко с оппозиционного патриотического пьедестала. ТГ-канал «Легитимный» пишет, что сажать бывшего президента никто не будет, поставлена задача уничтожить политический рейтинг Порошенко и увеличить антирейтинг.



Еще один подводный камень опроса – это вытягивание в президентскую гонку тернопольского комика, шоумена Сергея Притулу, которому сразу дали стартовые аж 4,1% и на которого возлагают большие надежды определенные группы соросят. Кроме того, за Притулой – деньги олигарха Хомутынника, бывший член Партии регионов является кумом юмориста. При этом рейтинг мэра столицы Виталия Кличко сознательно занижен до 2%. Это явно сделано с целью остудить пыл мэра Киева, который уже на всех закрытых встречах (включая похороны Кернеса) вел переговоры о финансовой поддержке его кандидатуры на президентской гонке, а также был готов помочь в раскачке ситуации в стране против Зе-власти.



При этом достаточно оптимистичны показатели у «бывших» - экс-главы СБУ Смешко, бывшего премьера Гройсмана, бывшего лидера парламентской фракции радикалов Ляшко – говорящие о том, что кто-то купил им проходные места в рейтинге «Рейтинга». И этот кто-то, похоже, олигарх Ринат Ахметов. Явный сигнал, что самый богатый человек Украины намерен финансировать сразу несколько проектов. Интересно, что и партия Гройсмана «Сильная Украина», и политсила Смешко «Сила и честь» получили по 6% поддержки, чуть не дотягивает до проходного барьера РПЛ Олега Ляшко – 4.7%. Зато конкурирующая с Ахметовым политсила Коломойского – партия «За будущее», резко скатилась вниз, до 3.5%



«Шарию как обычно занижают рейтинг. По закрытой социологии у него давно твердая «пятерка», а социологи рисуют 3.3%. Вот «Пропозицию» Филатова беспощадно опустили, дав всего 0.2%, сделав намек, чтобы Корбан и Филатов не тешили себя мечтами об всеукраинском уровне, а сидели в Днепропетровском регионе», - поясняет ТГ-канал «Печерский квартал».



В общем, пока можно сделать вывод, что на Банковой обеспокоены падением позиций Зеленского, а лидерство «Слуг народа» не является очевидным.

Социологические замеры группы «Рейтинг», которая спрогнозировала электоральные расклады для досрочных президентских и парламентских выборов в Украине, вызвали настоящий ажиотаж в политической среде.Однако, как уверяет ТГ-канал «Легитимный», это игра, которую хорошо спродюсировали и финансировали соросята, связанные с Офисом президента (ОП). В этом замере очень много заложено секретов.Например, возникает вопрос, почему контролируемые социологи резко опустили надутый рейтинг Петра Порошенко и поставили его на третье место. «Евросолидарность» на парламентских выборах получила бы 14.5%, пропустив вперед «Слуг народа» и ОПЗЖ. Также экс-гарант возглавил антирейтинг: Порошенко доверяют 23% респондентов, а 73% — не доверяют.«Это стратегия по отправке его на пенсию в глазах американцев. Петр Алексеевич плохой вариант, который не имеет будущего, ведь у него крайне большой антирейтинг, и за него не будут голосовать. А значит, есть риск проигрыша кандидату от пророссийского блока в будущей президентской гонке. Кроме того, это отправленный публичный месседж американцам, которым показывают, что им будет невыгодно подогревать до максимума напряжение в Украине против действующего лидера Зеленского, так как на его замену нет подходящего кандидата. ОП тихо намекает, что Зеленский лучший вариант для западных партнеров, так как выбор не велик: или пророссийский кандидат или очередной майдан и приход олигарха Порошенко к власти. Оба варианта для западных лобби групп категорически неприемлемы», - отмечает вышеназванный источник.По мнению инсайдерского источника с Банковой, данные «Рейтинга» не просто заказаны ОП, они говорят о том, что Офис президента принял вызов Петра Порошенко, который разорвал кулуарные договоренности о ненападении и начал нагнетать ситуацию, чтобы пересмотреть условия контракта.Сейчас окружение президента и соросята ситуативно объединились в вопросе свержения Порошенко с оппозиционного патриотического пьедестала. ТГ-канал «Легитимный» пишет, что сажать бывшего президента никто не будет, поставлена задача уничтожить политический рейтинг Порошенко и увеличить антирейтинг.Еще один подводный камень опроса – это вытягивание в президентскую гонку тернопольского комика, шоумена Сергея Притулу, которому сразу дали стартовые аж 4,1% и на которого возлагают большие надежды определенные группы соросят. Кроме того, за Притулой – деньги олигарха Хомутынника, бывший член Партии регионов является кумом юмориста. При этом рейтинг мэра столицы Виталия Кличко сознательно занижен до 2%. Это явно сделано с целью остудить пыл мэра Киева, который уже на всех закрытых встречах (включая похороны Кернеса) вел переговоры о финансовой поддержке его кандидатуры на президентской гонке, а также был готов помочь в раскачке ситуации в стране против Зе-власти.При этом достаточно оптимистичны показатели у «бывших» - экс-главы СБУ Смешко, бывшего премьера Гройсмана, бывшего лидера парламентской фракции радикалов Ляшко – говорящие о том, что кто-то купил им проходные места в рейтинге «Рейтинга». И этот кто-то, похоже, олигарх Ринат Ахметов. Явный сигнал, что самый богатый человек Украины намерен финансировать сразу несколько проектов. Интересно, что и партия Гройсмана «Сильная Украина», и политсила Смешко «Сила и честь» получили по 6% поддержки, чуть не дотягивает до проходного барьера РПЛ Олега Ляшко – 4.7%. Зато конкурирующая с Ахметовым политсила Коломойского – партия «За будущее», резко скатилась вниз, до 3.5%«Шарию как обычно занижают рейтинг. По закрытой социологии у него давно твердая «пятерка», а социологи рисуют 3.3%. Вот «Пропозицию» Филатова беспощадно опустили, дав всего 0.2%, сделав намек, чтобы Корбан и Филатов не тешили себя мечтами об всеукраинском уровне, а сидели в Днепропетровском регионе», - поясняет ТГ-канал «Печерский квартал».В общем, пока можно сделать вывод, что на Банковой обеспокоены падением позиций Зеленского, а лидерство «Слуг народа» не является очевидным. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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