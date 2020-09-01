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Зеленский и СБУ создали своих радикалов, которые пообещали вешать их оппонентов
01 сентября 2020, 15:35 • 131 • Украина
В кулуарах пошли слухи, что националистическое военизированное движение «Centuria» курируется Офисом Президента и СБУ. Об этом пишет ТГ-канал «Тень на плетень».
Напомним, что «презентация» нового фрайкора состоялась десять дней назад. Тогда «центурионы» установили в центре Киева импровизированную виселицу для противников майдана и «агентов Москвы».
На опубликованном видео видно, как группа молодых людей в черной одежде и масках вышла на пешеходный мост над аллеей Героев Небесной Сотни и развернула плакат с текстом: «Место для ваты». Потом с моста свесили веревочные висельные петли.
«Они – предатели и пособники оккупантов, они – коллаборационисты и советские приспособленцы. Напомни, где настоящее место для ваты», – было сказано в подписи к видеоролику.
Как пишет ТГ-канал «Черный квадрат», организация Centuria была создана 1 августа под Киевом с целью подготовки к «освободительной войне».
Как заявил активист организации Владислав Дулапчий, девиз украинских «центурионов»:
«Или все, или ничего» отсылает к истории Древнего Рима и «фундаменту европейской цивилизации», которая стоит на страже патриархальных ценностей против «женственной и ведомой толпы».
Кстати, 22 августа, накануне Дня независимости, радикалы устроили розыгрыш подарков для тех, кто хочет виртуально (пока) повесить неугодного политического деятеля.
«Нужно лишь взять у них наклейки с неугодными им политическими деятелями и креативно «повесить» - за ноги, за гениталии и пр. Затем это надо сфотографировать и отправить медиафайл организаторам», - рассказали в соцсетях те, кто повелся на рассказы об истории Древнего Рима.
Очень похоже на то, что зе-власть решила создать своих «националистов» в противовес уже существующим. Дело в том, что привычные «инструменты» СБУ, вроде профашистской организации С-14, сильно напуганы силовиками Ильи Кивы (ОПЗЖ), которые обещают им уличное «мочилово». Другую же часть радикалов («Азов», Нацкорпус) контролирует министр МВД Арсен Аваков, на которого Банковая влиять не в состоянии – Арсен Борисович сам решает когда и на кого спускать своих «псов». Например, вчера полиция фактически сорвала съезд «Слуги народа», разогнав дубинками пикет обманутых застройщиками людей – прямо под окнами центра «Парковый», где проходил курултай во главе с президентом.
Неудивительно, что «зеленым» понадобился свой радикальный отряд, подконтрольный Банковой и спецслужбе – ведь до этого приходилось пользоваться наследием Порошенко-Грицака.
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