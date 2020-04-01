Зеленский и Порошенко все же распродадут украинскую землю • 106 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер На Украине наступила новая эпоха. Состоялось заседание Верховной рады, на котором изначально собирались рассмотреть: — пакет законопроектов во главе с изменениями в бюджет текущего года — в связи с эпидемией; — законопроект о продаже сельхозземель и так называемый антиколомойский проект, нацеленные на получение кредита МВФ. Раде так и не удалось принять главный из "антикоронавирусных" законов — изменения в бюджет. "Антиколомойский" же закон был принят в первом чтении: недостающие голоса части фракции "Слуг народа" были замещены голосами "Европейской солидарности" Петра Порошенко, "Голоса", контролируемого Соросом — Пинчуком, и "Доверия" агроолигарха Веревского. В принципе, это голосование ознаменовало создание новой коалиции из большинства членов "Слуг народа" (за исключением людей Коломойского), а также их формально главных оппонентов на выборах — "Европейской солидарности" и "Голоса". После этого украинские парламентарии в спешном порядке и с нарушением регламента стали рассматривать оставшиеся непроголосованными семьсот с лишним поправок в земельный закон. С чем успешно справились, потратив примерно по минуте на каждую, и приняли закон в целом. Скорее всего, (в украинских реалиях, когда все всех кидают, полной уверенности быть не может) в конечном итоге и второй требуемый МВФ закон будет принят в ближайшие недели, а бюджетные изменения пересмотрены под аппетиты новых партнеров по большинству. В этом случае Украине удастся избежать дефолта, но за это придется расстаться с последним серьезным активом — землей. Так случилось, что к понедельнику утвержденный менее четырех недель назад состав правительства Шмыгаля начал нести потери: на заседание премьером были вынесены вопросы увольнения с занимаемых должностей министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца. И одними из первых рассматривались именно эти два вопроса. © РИА Новости / Стрингер Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве Кстати, причины увольнения министров оказались схожими. Игорь Уманский, будучи достаточно грамотным и опытным финансистом, изначально аномально смотрелся в украинском правительстве, которое при любых составах последние шесть лет не имело своего мнения по финансово-экономическим вопросам, а лишь выполняло указания из Вашингтона. Попытка Уманского продемонстрировать самостоятельность при подготовке изменений в бюджет была просто обречена на отрицательную реакцию со стороны "соросят", включая премьера. Тем более когда он предложил сократить расходы на псевдопатриотическую националистическую чепуху типа содержания так называемого Института национальной памяти или поддержку кинематографа, в котором поставлен на поток выпуск "сельских блокбастеров", с завидной регулярностью проваливающихся в прокате. Илья Емец, прекрасный детский кардиохирург, по сути, так и не смог войти в управление своим министерством, которым де-факто продолжала руководить полуграмотная гражданка США Ульяна Супрун, де-юре уволенная с должности министра еще летом прошлого года. Ее люди оказались неприкосновенными и продолжали работать в министерстве руководителями высшего и среднего звена. Под видом "реформы" продолжалось все это время и уничтожение остатков украинского здравоохранения — особенно успешно в части стационарного лечения больных. При этом существенная часть решений министерства оказалась отдана на аутсорсинг различным грантовым структурам. Переломить ситуацию Емец не смог — проще оказалось переломить его. В итоге на должность нового министра финансов с помощью голосов "Голоса" был назначен 100-процентный "соросенок" Сергей Марченко. А вот на должность главы Минздрава с помощью голосов ОПЗЖ попал Максим Степанов, ранее руководивший Одесской облгосадминистрацией и отказавшийся на этом посту участвовать в схемах, способствовавших избранию Петра Порошенко президентом. Почти через год ему за это воздалось. Но из двух должностей одну "соросята" отыграли. После кадровых вопросов дело дошло и до основных. До начала заседания ходили самые разные слухи о форматах возможных "договорняков" относительно принятия скандальных законов, требуемых МВФ. Фракции "Европейской солидарности" Петра Порошенко и "Голоса" хотя бы намекали на вероятную поддержку навязываемых МВФ законов. А вот гробовая тишина со стороны "Оппозиционной платформы — За жизнь" и "Батькивщины" Юлии Тимошенко на фоне отказов голосовать за законопроекты со стороны части "Слуг народа" добавляла интриги. О том, что пожелания упомянутых двух фракций удовлетворены не были, а Зеленский пойдет на сговор с Порошенко и "соросятами", окончательно стало ясно лишь в первой половине дня понедельника, когда ОПЗЖ и "Батькищина" дружно заявили о невозможности поддержки ими антинародного земельного закона. Отправка бюджетных изменений на повторное первое чтение в этой ситуации никого не удивила. Несмотря на то что для принятия документа в первом чтении не хватило всего трех голосов, было понятно, что при новой конфигурации большинства (неважно, ситуативной или постоянной) бюджетные деньги придется перераспределять. Из двух требуемых внешними кредиторами законопроектов сначала был вынесен на рассмотрение в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности". Суть его сводится к запрету судебного обжалования решения регулятора (Национального банка Украины) в вопросе отзыва банковской лицензии, выведения с рынка и ликвидации банков. С учетом того, что НБУ на протяжении 2014-2018 годов вывел с рынка 104 банка (причем некоторые из них были во вполне здоровом состоянии, но, по сути, стали предметом рейдерства), изменения касаются не только Приватбанка, ранее принадлежавшего Игорю Коломойскому, — обиженных много. Однако, во-первых, именно Коломойский ближе всех подобрался к принятию окончательного судебного решения об изъятии у него банка. А во-вторых, в процессе изъятия и позже банк был докапитализирован из бюджета на 155 миллиардов гривен. В связи с чем его возможный возврат не вызывает у МВФ восторга. Вероятности же его возврата добавляет не только коррумпированная судебная система Украины, но и крайнее пренебрежение законами самим регулятором при проведении процедуры изъятия. Разумеется, голосов за принятие этого законопроекта не дали люди Игоря Коломойского в "Слуге народа". Но, как указывалось выше, голоса "Европейской солидарности", "Голоса" и "Доверия" их с лихвой заместили. Далее Рада перешла к рассмотрению поправок, внесенных депутатами между первым и вторым чтением к земельному закону. В силу того, что этих правок было внесено больше четырех тысяч, их рассмотрение длилось уже не один месяц. Но в этот раз, сочетая турборежим с методом измора, удалось рассмотреть более 700! Впрочем, нарушения регламента при его принятии оставляют повод для признания этого закона неконституционным. Дело в том, что на внеочередных заседаниях (а именно таким и было заседание 30 марта) нельзя рассматривать те же проекты, что и на очередных. Плюс имел место целый ворох других нарушений. Гривна отреагировала на заседание 30 марта положительно, перестав падать. Очевидно, что появилась вера в получение кредита МВФ. Вопрос лишь в том, готов ли МВФ дать деньги авансом — под обещание принять банковский закон. Или в условиях, когда сам фонд благословил технический дефолт Украины по евробондам на три миллиарда долларов, купленным Россией, он все же будет дожидаться его окончательного принятия. © РИА Новости / Стрингер Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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