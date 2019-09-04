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Зеленский и педофилы: На закон о принудительной кастрации наложили вето

04 сентября 2019, 16:54  •  106 • Политика
Владимир Зеленский наложил вето на закон о принудительной кастрации педофилов на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о принудительной химической кастрации педофилов. Об этом пишет телеканал "360".
Напомним, в документе говорится о принудительном введении препаратов, которые уменьшают сексуальную активность. Данная мера будет применяться к людям в возрасте 18-65 лет, которые признаны виновными в педофилии.
Нардепы предложили создать единый публичный реестр педофилов. После освобождения фигуранты попадут под пожизненный административный надзор. Также был пересмотрен в сторону увеличения срок максимального наказания за изнасилование несовершеннолетнего - с 12 до 15 лет.
Документ был передан на подпись Зеленскому 22 июля. 4 сентября глава государства возвратил парламентарием документ, подготовив пакет своих предложений.
"Готовится на рассмотрение с вето президента", - указано заявление.

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