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Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе: Назначена дата встречи глав "нормандской четверки"

29 августа 2019, 08:09  •  131 • Политика
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
О том, что канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский обсудили в ходе телефонного разговора встречу в "нормандском формате", сообщили в пресс-службе правительства Германии.
Также лидеры поговорили и о ситуации в Донбассе.
"Центральной темой переговоров стало положение на востоке Украины, - говорится в распространенном сообщении. – Также стороны обсудили дальнейшие дипломатические усилия в "нормандском формате".
Отмечается, что Зеленский и его немецкая коллега сошлись на том, что необходимо реализовывать Минские соглашения.
"Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки", - говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.
В частности, подчеркивается, что была достигнута договоренность о подготовительной встрече, которая назначена на 2 сентября.

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