Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе: Назначена дата встречи глав "нормандской четверки"

О том, что канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский обсудили в ходе телефонного разговора встречу в "нормандском формате", сообщили в пресс-службе правительства Германии.

Также лидеры поговорили и о ситуации в Донбассе.

"Центральной темой переговоров стало положение на востоке Украины, - говорится в распространенном сообщении. – Также стороны обсудили дальнейшие дипломатические усилия в "нормандском формате".

Отмечается, что Зеленский и его немецкая коллега сошлись на том, что необходимо реализовывать Минские соглашения.

"Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки", - говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского.

В частности, подчеркивается, что была достигнута договоренность о подготовительной встрече, которая назначена на 2 сентября.