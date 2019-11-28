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Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу в нормандском формате
28 ноября 2019, 20:24 • 53 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили вопросы встречи в нормандском формате.
Reuters
«Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года», — сообщила пресс-служба Зеленского.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что считает возможным проведение отдельной встречи российского лидера Владимира Путина и Зеленского на предстоящем саммите в нормандском формате.
В понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского. По словам российского президента, он был в основном посвящён энергетическим вопросам.
Саммит в нормандском формате состоится в Париже 9 декабря.
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