Зеленский и его партия внесли в Раду 74 законопроекта

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Президент Украины Владимир Зеленский и его фракция «Слуга народа» в первый день работы Верховной рады девятого созыва зарегистрировали 74 законопроекта. Об этом пишет «Украинская правда».

РИА Новости

Отмечается, что 20 законопроектов из общего числа инициированы Зеленским. При этом пять зарегистрированных законопроектов относятся к экономической политике, несколько документов касаются работы органов Верховной рады и её депутатов. Также внесён ряд инициатив по развитию технологий. Ранее Рада утвердила представленных премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком кандидатов на посты министров.

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