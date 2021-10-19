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Зеленский и его наивность: Украина ищет пути спасения

19 октября 2021, 18:45  •  323 • Украина
Попытки президента Украины Владимира Зеленского выслужится перед США не увенчались успехом. Желанное вхождение в Евросоюз также провалилось. Видимо, по этой причине украинский лидер решил поискать пути отступления, заявляя о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Вот только на двух стульях усидеть не получится.



«Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате», — сказал он.

Сейчас Зеленский пытается получить расположение России, даже с учетом своей политики. Впрочем, Москва не особо заинтересована во внезапно возникшей любви у Украины. По словам Пескова, отсутствие перспектив подобной встречи вызвано невыполнением Киевом минских договоренностей. Кроме того, законопроект кабинета министров Украины «О государственной политике переходного периода» говорит о том, что Киев собирается выйти из минских договоренностей.

Диалог бесспорно возможен, но Россия на уступки не пойдет. Пока Зеленский настаивает на том, что российская сторона является участником конфликта в Донбассе, прийти к согласию не выйдет. В минских договоренностях отчетливо прописано, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

В попытках выслужиться перед Соединенными Штатами Зеленский потерял свою возможность на реальную помощь.

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