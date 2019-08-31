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Зеленский и Дуда начали двусторонние переговоры

31 августа 2019, 15:09  •  91 • Украина
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Польше, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.
 
@ Офіс Президента України Facebook
 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

«Началось общение Владимира Зеленского и Анджея Дуды в формате тет-а-тет», — говорится в сообщении.

После этого планируются переговоры делегаций под председательством лидеров стран.

Ранее в Киеве анонсировали визит Зеленского в Польшу.

1 сентября в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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