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Зеленский и Дуда начали двусторонние переговоры
31 августа 2019, 15:09 • 91 • Украина
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Польше, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.
@ Офіс Президента України Facebook
Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.
«Началось общение Владимира Зеленского и Анджея Дуды в формате тет-а-тет», — говорится в сообщении.
После этого планируются переговоры делегаций под председательством лидеров стран.
Ранее в Киеве анонсировали визит Зеленского в Польшу.
1 сентября в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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