Зеленский и Дуда начали двусторонние переговоры

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Польше, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

«Началось общение Владимира Зеленского и Анджея Дуды в формате тет-а-тет», — говорится в сообщении.

После этого планируются переговоры делегаций под председательством лидеров стран.

Ранее в Киеве анонсировали визит Зеленского в Польшу.

1 сентября в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.