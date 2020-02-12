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Зеленский говорил о "глазах Путина", а ему в ответ - о "правительстве соросят"

12 февраля 2020, 07:09  •  123 • Политика
Большое интервью президента Украины Владимира Зеленского, безусловно, касалось внутренних проблем страны. С другой стороны, не обошлось и без России. Например, когда говорили о "нормандском формате", Зеленский вспомнил о "глазах Путина". А журналист, обращаясь к президенту, впрямую заявил, что у него сформировано самое настоящее "правительство соросят".
Добавим, влияния Джорджа Сороса президент Украины не отрицал. А что касается президента России Владимира Путина, просто повторил уже известные заявления: о том, что Москва всегда заинтересована в отсутствии войны у своих ближайших соседей, в первую очередь братских народов. Тут и по глазам читать не надо - просто слушать.
А всё началось с того, что лидер Незалежной рассказал журналистам о встрече с главой России Владимиром Путиным, которая прошла в Париже больше двух месяцев назад. Слова украинского лидера передаёт издание "Интерфакс-Украина".
Зеленский отметил, что у него с Путиным был контакт "глаза в глаза", благодаря которому сразу можно понять, что за человек перед тобой. Также украинский лидер добавил, что ему кажется, что глава России его полностью понял, отмечает Nation News.
Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что, если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек, несмотря на все данные разведки, - сказал президент Украины.
Он подчеркнул, что главной опасностью для Москвы является захват Украины, так как это в конечном итоге приведёт к конфликту внутри России и распаду страны. Таким образом, он в очередной раз повторил фейк о том, что Россия якобы не сегодня - завтра вторгнется в Незалежную и захватит её целиком.
Напомним, встреча, о которой идёт речь, прошла 9 декабря 2019 года в рамках переговоров "нормандской четвёрки". Лидеры России и Украины выходили на несколько часов в отдельную комнату для обсуждения частных вопросов наедине.

"Я точно не один из "соросят", - сказал Зеленский. И засмеялся

Впрочем, пока Зеленский рассуждал о "глазах Путина", ему задали неожиданный вопрос - "о правительстве соросят", мол, именно так называют люди нынешнее правительство.
Зеленский даже засмеялся в этот момент. И поспешил заверить, что он не такой.
"Соросят", да, я знаю. Я слышал, - ответил он. - Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из "соросят".
По словам Зеленского, он не чувствует влияния "господина Сороса на Украину", но не отрицает, что есть люди, которые учились на деньги Сороса. Но, как бы то ни было, в "соросятах" есть свой, якобы неоспоримый плюс.
"Мне не очень нравится, когда, например, правительство - оно такое, одинаковое <…>, - цитирует издание Зеленского. - Поэтому, мне кажется, что должны быть разные - и "соросята", и "антисоросята", если хотите так их называть".

"Вас просто не информируют"

Украинский юрист Андрей Портнов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот не чувствует влияния миллиардера Джорджа Сороса на Украину.
"Вопрос влияния господина Сороса на Украину - я его не чувствую. Я думаю, что это всё преувеличение", - процитировал Портнов Зеленского и сразу же ответил ему.
Г-н президент, влияние не чувствуется, потому что они действуют автономно и не информируют вас о своей деятельности, целях и задачах, - написал Портнов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что Украиной управляют в обход Зеленского - напрямую.

Жест Путина вызвал "жимжим" у Зеленского

Ранее сообщалось, что на переговорах "нормандской четвёрки" президент России одним жестом развернул главу Украины Владимира Зеленского лицом к журналистам. Момент попал на камеру и был опубликован в соцсетях.
Инцидент произошёл в самом начале встречи. Когда началось фотографирование, все, кроме украинского президента, оказались лицом к камерам. Президент Франции Эммануэль Макрон первый указал украинскому лидеру, что нужно развернуться, но тот не понял. Тогда на помощь пришёл президент России Владимир Путин. После его указаний Зеленский повернулся лицом к журналистам.
"Сейчас все выйдут и поговорим": Путин жестом остановил Зеленского", - шутит в Twitter медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
"А вас, Штирлиц, я попрошу остаться", - добавляет @deAlvadorec.
"Даже трудно представить, какое там жимжим у Зе", - отмечает @pogovorim12.
Напомним, что сегодня в резиденции французского лидера проходит саммит "нормандской четвёрки" по Донбассу. После четырёхсторонних переговоров предполагается встреча президентов России и Украины один на один.

"Страну бы не потерять"

Тем временем Зеленский старательно придерживается такого вектора в своей политике: так, по его же признанию, главной целью является "не потерять страну". Прекращение же войны в Донбассе может стать отправной точкой возвращения региона в состав Незалежной. Об этом заявил Зеленский в интервью для "Интерфакс-Украина".
"Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос - не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть", - сказал он и добавил, что задача его команды в ближайшие годы - "закончить войну".
По словам Зеленского, так получилось, что "страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война". Он отметил, что в 2014 году началась война в Донбассе - тогда Украина, по его словам, объединилась, но потеряла территории. Если же удастся установить мир, Зеленский рассчитывает на то, что Украина сможет воссоединиться.
Напомним, что на церемонии инаугурации Зеленский заявил, что Киев не прекратит попытки вернуть под свой контроль Донбасс и Крым.

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