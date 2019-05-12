Зеленский готовится к войне на Донбассе • 30 • Аналитика









Агрессивная риторика?

Формально Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения «оккупированного» Крыма и восстановлении контроля над территорией Донбасса силами украинской армии без привлечения внешних сил. Шоу-президент пообещал масштабную информационную и дипломатическую войну и ряд других шагов, однако исключил возможность попыток штурма ЛДНР при помощи ВСУ в связи с тем, что это чревато для Украины большими потерями.



В то же время военный советник нового украинского комик-президента Иван Апаршин уже делает заявления, подозрительно напоминающие предвыборные лозунги Порошенко. Так, Апаршин пообещал, что в ближайшие годы рядовые на передовой будут получать тысячу евро (Порошенко обещал больше 100 долларов в день), полковники – 2,5 тыс. евро, а имущество украинского Минобороны, в частности, земля, будет инвентаризировано и поделено.



Также определенную тревогу вызывает визит на Украину 130 военных инструкторов из США. 2 мая на Яворовский полигон Львовской области Украины прибыли 130 военнослужащих 2-й бригадной тактической группы «Страйк» 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.



Ранее в неофициальных источниках и телеграм-каналах активно обсуждалось прибытие в Очаков Николаевской области нескольких транспортных самолетов с американской «спецурой» и оборудованием. Во времена СССР в Очакове находилась уникальная тренировочная база для диверсантов-подводников, позже проданная «многовекторным» Виктором Януковичем для строительства объектов военной инфраструктуры НАТО.



Очередная «могилизация»

Тем временем украинская Рада рассматривает законопроект, который должен предоставить украинскому генштабу возможность в любой момент по собственному желанию мобилизовать всех резервистов.



Новый закон даст правительству возможность вводить «особый период», во время которого можно будет, не объявляя мобилизации, призвать всех резервистов на 6 месяцев. А если президент издаст соответствующий указ, то и продлить срок пребывания в армии, но так, чтобы максимальная длительность службы не превышала 18 месяцев. При этом резервистам обещают всяческие блага, а тех, кто попытается уклониться от службы в «особый период», будут штрафовать на сумму, эквивалентную 700 у. е., или сажать в тюрьму на срок от 2 до 5 лет. Ничего не скажешь – очень миролюбивые инициативы…



Война продолжается

Тем временем боевые действия на линии разграничения продолжаются. В текущем году, по информации пресс-центра 1-го армейского корпуса, только в ДНР погибло не менее 47 военнослужащих. Украинские войска активно обстреливают окраины Горловки и Донецка, проявляют активность на Мариупольском направлении и Светлодарской дуге. Интенсивность боевых действий традиционно возрастает к лету. Долгожданная массовая раздача российских паспортов, которая может остановить кровопролитие, судя по всему, начнется еще не скоро. На днях мэр Горловки Иван Приходько в интервью выразил мнение о том, что на полную паспортизацию жителей ДНР уйдет не менее трех лет.



Шоу-президент Зеленский под чутким руководством своего патрона Коломойского вполне может попытаться отвлечь внимание нищего населения от накапливающихся проблем путем эскалации боевых действий. Тем более что болезненный опыт котлов 2014-2015 годов на Украине уже основательно подзабылся.



В пятую годовщину начала активных боевых действий на Донбассе хочется отметить, что данная инициатива украинского президента многими жителями ЛДНР и России будет воспринята с радостью. Нескончаемая дуэль в отдельных точках линии разграничения и обременительная обязанность в одностороннем порядке соблюдать Минские договоренности уже изрядно всем надоели. Военнослужащие, ополченцы первой волны и вернувшиеся в Россию добровольцы с нетерпением ожидают возможности вернуть хотя бы еще несколько городов Донбасса, попутно устроив ВСУ новый «котел». От заявлений нового украинского лидера, за которыми просматривается фигура олигарха Игоря Коломойского (именно его называют организатором «одесской Хатыни», провокации с уничтожением украинского блокпоста под Волновахой и т. д.), на душе не стало спокойнее, несмотря даже на жизнеутверждающие шаги Кремля.Формально Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения «оккупированного» Крыма и восстановлении контроля над территорией Донбасса силами украинской армии без привлечения внешних сил. Шоу-президент пообещал масштабную информационную и дипломатическую войну и ряд других шагов, однако исключил возможность попыток штурма ЛДНР при помощи ВСУ в связи с тем, что это чревато для Украины большими потерями.В то же время военный советник нового украинского комик-президента Иван Апаршин уже делает заявления, подозрительно напоминающие предвыборные лозунги Порошенко. Так, Апаршин пообещал, что в ближайшие годы рядовые на передовой будут получать тысячу евро (Порошенко обещал больше 100 долларов в день), полковники – 2,5 тыс. евро, а имущество украинского Минобороны, в частности, земля, будет инвентаризировано и поделено.Также определенную тревогу вызывает визит на Украину 130 военных инструкторов из США. 2 мая на Яворовский полигон Львовской области Украины прибыли 130 военнослужащих 2-й бригадной тактической группы «Страйк» 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.Ранее в неофициальных источниках и телеграм-каналах активно обсуждалось прибытие в Очаков Николаевской области нескольких транспортных самолетов с американской «спецурой» и оборудованием. Во времена СССР в Очакове находилась уникальная тренировочная база для диверсантов-подводников, позже проданная «многовекторным» Виктором Януковичем для строительства объектов военной инфраструктуры НАТО.Тем временем украинская Рада рассматривает законопроект, который должен предоставить украинскому генштабу возможность в любой момент по собственному желанию мобилизовать всех резервистов.Новый закон даст правительству возможность вводить «особый период», во время которого можно будет, не объявляя мобилизации, призвать всех резервистов на 6 месяцев. А если президент издаст соответствующий указ, то и продлить срок пребывания в армии, но так, чтобы максимальная длительность службы не превышала 18 месяцев. При этом резервистам обещают всяческие блага, а тех, кто попытается уклониться от службы в «особый период», будут штрафовать на сумму, эквивалентную 700 у. е., или сажать в тюрьму на срок от 2 до 5 лет. Ничего не скажешь – очень миролюбивые инициативы…Тем временем боевые действия на линии разграничения продолжаются. В текущем году, по информации пресс-центра 1-го армейского корпуса, только в ДНР погибло не менее 47 военнослужащих. Украинские войска активно обстреливают окраины Горловки и Донецка, проявляют активность на Мариупольском направлении и Светлодарской дуге. Интенсивность боевых действий традиционно возрастает к лету. Долгожданная массовая раздача российских паспортов, которая может остановить кровопролитие, судя по всему, начнется еще не скоро. На днях мэр Горловки Иван Приходько в интервью выразил мнение о том, что на полную паспортизацию жителей ДНР уйдет не менее трех лет.Шоу-президент Зеленский под чутким руководством своего патрона Коломойского вполне может попытаться отвлечь внимание нищего населения от накапливающихся проблем путем эскалации боевых действий. Тем более что болезненный опыт котлов 2014-2015 годов на Украине уже основательно подзабылся.В пятую годовщину начала активных боевых действий на Донбассе хочется отметить, что данная инициатива украинского президента многими жителями ЛДНР и России будет воспринята с радостью. Нескончаемая дуэль в отдельных точках линии разграничения и обременительная обязанность в одностороннем порядке соблюдать Минские договоренности уже изрядно всем надоели. Военнослужащие, ополченцы первой волны и вернувшиеся в Россию добровольцы с нетерпением ожидают возможности вернуть хотя бы еще несколько городов Донбасса, попутно устроив ВСУ новый «котел». Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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