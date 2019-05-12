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Зеленский готовится к войне на Донбассе
12 мая 2019, 07:39 • 30 • Аналитика
От заявлений нового украинского лидера, за которыми просматривается фигура олигарха Игоря Коломойского (именно его называют организатором «одесской Хатыни», провокации с уничтожением украинского блокпоста под Волновахой и т. д.), на душе не стало спокойнее, несмотря даже на жизнеутверждающие шаги Кремля.
Агрессивная риторика?
Формально Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения «оккупированного» Крыма и восстановлении контроля над территорией Донбасса силами украинской армии без привлечения внешних сил. Шоу-президент пообещал масштабную информационную и дипломатическую войну и ряд других шагов, однако исключил возможность попыток штурма ЛДНР при помощи ВСУ в связи с тем, что это чревато для Украины большими потерями.
В то же время военный советник нового украинского комик-президента Иван Апаршин уже делает заявления, подозрительно напоминающие предвыборные лозунги Порошенко. Так, Апаршин пообещал, что в ближайшие годы рядовые на передовой будут получать тысячу евро (Порошенко обещал больше 100 долларов в день), полковники – 2,5 тыс. евро, а имущество украинского Минобороны, в частности, земля, будет инвентаризировано и поделено.
Также определенную тревогу вызывает визит на Украину 130 военных инструкторов из США. 2 мая на Яворовский полигон Львовской области Украины прибыли 130 военнослужащих 2-й бригадной тактической группы «Страйк» 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.
Ранее в неофициальных источниках и телеграм-каналах активно обсуждалось прибытие в Очаков Николаевской области нескольких транспортных самолетов с американской «спецурой» и оборудованием. Во времена СССР в Очакове находилась уникальная тренировочная база для диверсантов-подводников, позже проданная «многовекторным» Виктором Януковичем для строительства объектов военной инфраструктуры НАТО.
Очередная «могилизация»
Тем временем украинская Рада рассматривает законопроект, который должен предоставить украинскому генштабу возможность в любой момент по собственному желанию мобилизовать всех резервистов.
Новый закон даст правительству возможность вводить «особый период», во время которого можно будет, не объявляя мобилизации, призвать всех резервистов на 6 месяцев. А если президент издаст соответствующий указ, то и продлить срок пребывания в армии, но так, чтобы максимальная длительность службы не превышала 18 месяцев. При этом резервистам обещают всяческие блага, а тех, кто попытается уклониться от службы в «особый период», будут штрафовать на сумму, эквивалентную 700 у. е., или сажать в тюрьму на срок от 2 до 5 лет. Ничего не скажешь – очень миролюбивые инициативы…
Война продолжается
Тем временем боевые действия на линии разграничения продолжаются. В текущем году, по информации пресс-центра 1-го армейского корпуса, только в ДНР погибло не менее 47 военнослужащих. Украинские войска активно обстреливают окраины Горловки и Донецка, проявляют активность на Мариупольском направлении и Светлодарской дуге. Интенсивность боевых действий традиционно возрастает к лету. Долгожданная массовая раздача российских паспортов, которая может остановить кровопролитие, судя по всему, начнется еще не скоро. На днях мэр Горловки Иван Приходько в интервью выразил мнение о том, что на полную паспортизацию жителей ДНР уйдет не менее трех лет.
Шоу-президент Зеленский под чутким руководством своего патрона Коломойского вполне может попытаться отвлечь внимание нищего населения от накапливающихся проблем путем эскалации боевых действий. Тем более что болезненный опыт котлов 2014-2015 годов на Украине уже основательно подзабылся.
В пятую годовщину начала активных боевых действий на Донбассе хочется отметить, что данная инициатива украинского президента многими жителями ЛДНР и России будет воспринята с радостью. Нескончаемая дуэль в отдельных точках линии разграничения и обременительная обязанность в одностороннем порядке соблюдать Минские договоренности уже изрядно всем надоели. Военнослужащие, ополченцы первой волны и вернувшиеся в Россию добровольцы с нетерпением ожидают возможности вернуть хотя бы еще несколько городов Донбасса, попутно устроив ВСУ новый «котел».
Егор Махов
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