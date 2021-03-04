Зеленский готовит захват Донбасса по азербайджанскому сценарию: "У Володи чувство эйфории"

ВСУ обстреляли из минометов окраины Донецка. "У Володи есть чувство эйфории, что азербайджанский сценарий может быть повторен и на территории народных республик", - считает лидер движения "Славянская гвардия".

Вооруженные силы Украины на протяжении часа вели массивные обстрелы территории ДНР из миномётных орудий. Обострение ситуации в Донбассе прокомментировал для Царьграда лидер движения "Славянская гвардия" Владимир Рогов.

Он отмечает, что если посмотреть на последние действия нынешнего украинского режима, то можно увидеть информационный террор, запрет ведущих телеканалов, санкции по отношению к Telegram-каналам, санкции по отношению к собственным гражданам, их политическое преследование, а также готовящееся закрытие политических партий, которые имеют более или менее вменяемую позицию по поводу прекращения войны. Всё это указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к чему-то большему, чем просто продолжающиеся обстрелы.

По информации Рогова, в распоряжении украинской армии, на сегодняшний день, находятся не пять турецких беспилотников "Байрактар", о которых официально объявляется, а уже свыше двух десятков. Причина, по которой их до сих пор не применили - профессиональная непригодность украинских операторов техники. Поэтому беспилотники ещё обкатываются.

У Володи есть чувство эйфории, что азербайджанский сценарий может быть повторен и на территории народных республик. И, если говорить о сроках, на мой взгляд, скорее всего, эти события должны начаться, ну, ближе к концу апреля, может быть, началу мая,

- сказал Владимир Рогов в интервью Царьграду.

Однако наличие на Украине турецких операторов дронов, говорит о том, что озвученные сроки могут быть сдвинуты на более ранний период. Поэтому подобные утренние обстрелы следует воспринимать как подготовку к более масштабным боевым действиям.

То есть, мы видим, что Зеленский, который пришел к власти с тезисами о мире, стал еще более опасным президентом, чем Порошенко,

- подытожил Владимир Рогов.