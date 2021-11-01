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Зеленский готовит военную операцию против России - политолог

01 ноября 2021, 12:25  •  108 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент Украины перед выборами может организовать провокацию в Донбассе
Украинские власти стараются убедить международное сообщество в том, что конфликт в Донбассе является войной между Россией и Незалежной. Такой подход ставит крест на миротворческих усилиях по нормализации ситуации в рамках "Нормандской четверки" и "Минских соглашений". Отказываясь от переговорных площадок, Украина фактически оставляет только вариант войны. 
Об этом заявил политолог Сергей Станкевич. Он также отметил, что США, Германия и Франция продолжают настаивать на переговорном процессе по "Нормандскому формату". По мнению эксперта, парадокс нынешней повестки Украины заключается в том, что ей придется навязать России военный конфликт, чтобы втянуть нашу страну в переговоры о "межгосударственной войне".
"Еще недавно я считал настоящую прямую войну между Украиной и Россией невозможной", – заявил Станкевич.
По его словам, вероятность войны между Незалежной и нашей страной постоянно увеличивается. Политолог подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский поручил своим стратегам разработать план "демонстративной" военной операции. При этом Киев не хочет повторения "грузинского сценария".
Эксперт отметил, что целю провокации Зеленского может быть политическая борьба, то есть введение чрезвычайной ситуации перед выборами, размещение иностранных военных баз на территории Украины и расчистка страны от "пособников врага".

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