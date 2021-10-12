Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский полагает, что такая стратегия может повергнуть Украину в тяжелейший кризис.

Украинский президент Владимир Зеленский, который беспрестанно говорит о важности нормандского формата, но ничего не выполняет, может привести Незалежную к краху. Как отмечает политолог Олег Неменский, Зеленский и его команда могут совершить то, на что не решались ни Порошенко, ни прежние лидеры страны.

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований полагает, что нынешний руководитель соседнего государства готовит "масштабный дерибан". При Петре Порошенко каждый год принимались планы по приватизации, но он так и не решился, передают "Дни.ру".

И такую нерешительность было нетрудно понять, слишком опасная затевалась игра, подчеркивает Неменский.

Но Зеленский ведет себя иначе. Вероятно, допустил эксперт, у него "чувство опасности притуплено".

Не исключено, впрочем, что действующий украинский лидер сможет сконцентрировать власть, однако сомневается, что президенту удастся ею распорядиться. По мнению политолога, как у Зеленского, так и у его команды недостаточно опыта в данной сфере. Поэтому может произойти "тяжелейший кризис государственности", предположил эксперт.

"Может быть, все закончится войной всех против всех", – считает он.