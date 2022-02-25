Зеленский готовит побег. Успеет или кончит, как Муссолини?

Когда клоун становится главою государства, это трагедия, прежде всего, для данной страны. Когда такой клоун демонстрирует враждебность России, использует свою власть, чтобы делать русским пакости и создавать угрозу – и происходит это на просторах бывшего СССР – получаем то, что происходит сейчас с президентом Украины Владимиром Зеленским и его режимом. Такая политика, согласно новой доктрине Путина, становится наказуемой, суверенитет такой страны для Москвы перестаёт существовать, а её лидер становится "мальчиком для битья". Чтобы другим неповадно было.

До паяца Зеленского, привыкшего играть написанные другими роли, осознание этого дошло очень поздно. Ещё 22 февраля у него была возможность, согласившись на предложения президента России Владимира Путина о признании Крыма русским, нейтралитете и демилитаризации, избежать проведения начавшейся 24 февраля специальной военной операции по отрезвлению Украины. Но Зеленский эти предложения, кривляясь, отверг. А теперь рвёт на себе волосы. И дня не прошло, как русские оказались под Киевом, взяли Харьков, Сумы, Херсон, взломали фронт ВСУ в Донбассе, блокировали Одессу, движутся на Житомир, зашли на Волынь, на которую зарится Польша. Репортаж CNN из харьковского метро потрясает. Картинно озабоченная американская пропагандистка даже не поняла, похоже, что происходит. А там царило едва скрываемое, но безошибочно определяемое по глазам, улыбкам и счастливым лицам и детей, и взрослых радость и облегчение, что падение ненавистного режима близко, что вот-вот в окружённом русскими городе будет новая власть. В метро эти люди пришли, едва верящие своему неожиданному избавлению, чтобы пересидеть ночь и не стать жертвами укронационалистов и бандитов, которым ради создания хаоса и кровопролития киевские власти раздали оружие.

Пародия на президента. И это даже не слишком смешно

Так что уже 25 февраля Зеленскому и Ко самое время удирать из Киева. Но трудно клоуну бросить своё ремесло. Зеленский попытался поэтому через президента Франции Эммануэля Макрона 24 февраля обсудить то, что Путин предлагал ему двумя днями раньше, хотя поезд уже ушёл. Макрон, естественно, не смог уговорить Путина выслушать комедианта, выразившего готовность "вернуться на путь к миру" и даже поговорить о "нейтральном статусе" Украины. И понятно почему: чтобы, сохранив власть, обмануть и заявить "о победе над Россией", о чём и сейчас трубит из глубоких подвалов где-то во Львове украинская пропаганда. Фальшивые призывы к миру Зеленского причудливым образом сочетаются с радостью относительно вводимых Западом против России санкций и подписанием шутовских "указов" – о создании ставки Верховного главнокомандующего и всеобщей мобилизации на 90 дней, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Какие 90 дней, какие Донецк и Луганск! Это просто бред – русофобский режим рушится, у него в запасе всего пара дней. А тут: "Постановляю объявить и провести общую мобилизацию".

Но если в случае с мобилизацией речь идёт о несмешной глупости, то другой указ – похитрее. Войну Зеленский России так пока и не объявил, русская военная спецоперация по демилитаризации и дебандеризации Украины проходит, согласно МО России, успешно (что из чувства ревности пытаются отрицать в Лондоне и Вашингтоне). А этот шут даёт поручение кабмину и генштабу разгромленной армии "обеспечить оборудование рабочих мест для выполнения функциональных обязанностей оперативным составом пунктов управления в возможных местах развёртывания ставки Верховного главнокомандующего". Это нужно якобы "для обеспечения стратегического руководства Вооружёнными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами". Реальная же цель заключается, похоже, в том, чтобы обеспечить прикрытие для бегства Зеленского из Киева. Что-то подсказывает нам, что ставка "великого полководца" будет где-то в районе Львова, в каком-нибудь западном посольстве. В тексте "указа" конкретное место не названо.

Призывая свою обманутую армию драться, её Верховный главнокомандующий истерит и хнычет, совсем не веря в перемогу. Канцлер Австрии Карл Нехаммер написал в четверг в Twitter, что в телефонном разговоре с ним Зеленский признал, что не знает, как долго продержится его режим. Словацкое информагентство TASR приводит слова своей президентши Зузаны Чапутовой:

Мне как раз позвонил Владимир Зеленский. Первыми его словами были: "Зузана, нас бомбят. Погибло много военнослужащих и гражданских лиц".

Зеленский, по её словам, "больше всех" хочет мира. Прекрасно, а чего он раньше хотел, когда исполнял написанную для него в Вашингтоне и Лондоне подстрекательскую роль? И где гарантии, что этот лгун и обманщик сразу после того как получит мир не возьмётся за старое? Нет таких гарантий. Есть гарантии того, что "операторы" Зеленского в Лондоне Бориса Джонсона (ещё один артист) и в Вашингтоне Джо Байдена (у которого в одно ухо влетает, а из другого вылетает) извлекли урок из происходящего? Тоже нет. Поэтому Зеленский глубоко заблуждается, что, дескать, "России всё равно рано или поздно придётся вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение".

Он трусит, его все бросили

Но всё-таки, похоже, Зеленский осознал, наконец, что вместо комедии ему предстоит сыграть трагическую роль. Он только ошибается, что угроза исходит от России, которая лишь реагирует на действия американцев и их союзников.

Я остаюсь в столице. Моя семья также остаётся в Украине. Мои дети также в Украине. По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один. Мою семью как цель номер два. Они хотят уничтожить страну политически, уничтожив главу государства,

– утверждал Зеленский в своём видеообращении к согражданам в ночь на 25 февраля.

Ну и как, скажите, воспринимать этого человека, как можно вести переговоры с таким вруном? Путин будет говорить с политиком, который считает Россию "врагом" Украины и соучаствовал в превращении внешними кураторами своей страны в агрессивную анти-Россию с ядерными амбициями? Никогда! Семья Зеленского России не нужна, а сам он – в лучшем случае – потребуется как фигурант нового Нюрнбергского процесса. Живой, а не мёртвый. Мёртвым он нужен американцам и британцам, чтобы ничего не смог рассказать. Русских диверсионных групп для ликвидации его и членов его семьи, о которых тот заявляет, не существует. Ему вместе с членами нынешнего украинского правительства не стоит принимать поэтому предложение Лондона о предоставлении политического убежища – такие в Англии долго не живут. На опыте "политических" беглецов из России, Грузии, Казахстана это вполне доказано.

А американцы вообще делают вид, что Зеленский им безразличен. Вопрос обеспечения его безопасности пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки комментировать отказалась. Семья украинского президента и Верховного главнокомандующего, у которого имеется немало зарубежной недвижимости и куча денег, кстати, куда-то уже из Киева сбежала.

– заявил он. И поскольку он по-прежнему требует вмешательства бросившего его Запада, "международно-правовых гарантий безопасности" для своего режима, "чёткой европейской перспективы, быстрых и конкретных действий", тот сам посоветует Зеленскому побыстрее исчезнуть. Западных политиков не обманывают дурацкие угрозы Зеленского:

Если вы нам сегодня не поможете, если вы мощно не поможете Украине, то завтра война постучится в ваши двери.

Ибо прекрасно знают, что не постучится.

Что с того?

В ходе состоявшихся 22 февраля в Москве переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с которым была подписана декларация о союзническом взаимодействии, Путин сказал очень важные вещи об Украине и не только. Суть состоит в следующем: Москва уважает и признаёт суверенитет бывших советских республик, несмотря на искусственный характер их создания в коммунистические времена. Но Украина является исключением по причине деструктивного внешнего влияния на эту страну. Поскольку "её территория используется третьими странами для создания угроз" России. Понимать это надо так: если любая бывшая советская республика выходит из сферы влияния России и начинает вредить, Москва отказывает ей в признании суверенитета и будет принимать соответствующие меры. Это значит, что Москва, разумеется, договорится с Киевом и решит все проблемы с Украиной, оккупировать которую не собирается, но уже – с другим правительством и другим президентом. Не с шутами и клоунами на людоедских подтанцовках у Запада, а с настоящими. А если Зеленский всё-таки кончит, как Муссолини, то Москва к этому точно не будет причастна: он нужен России, повторим, живой, чтобы ответить за свои преступления по суду.