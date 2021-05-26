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Зеленский готовит партизанскую войну в Крыму

26 мая 2021, 17:10  •  160 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Damian Klamka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава Незалежной хочет создать территориальные батальоны, которые будут задействованы по его решению
Президент Украины Владимир Зеленский, кажется, собрался вести партизанскую войну в Крыму и Донбассе. К такому выводу пришел депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.
Его реакция последовала после того, как накануне глава государства внес в парламент два законопроекта – "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности армии. Оба документа должны быть рассмотрены безотлагательно.
В частности, Владимир Александрович пожелал создать в Незалежной национальное сопротивление для привлечения широких масс населения "к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства". По задумке экс-комика, данная инициатива неминуемо повысит обороноспособность соборной.
В планах пана Зеленского оппозиционный депутат усмотрел отсылку на события второй половины прошлого века в одной из стран Центральной Америки.
"Точное подобие программы фронта национального освобождения Сальвадора. Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности – бесплатное лечение", – написал Рабинович в "Фейсбук".
По его словам, в задачу членов сопротивления будут входить борьба с информационной агрессией противника и противодействие вражеским диверсантам.
Зеленский фактически стремится создать территориальные батальоны, которые в определенных случаях он сможет задействовать по решению СНБО или президента, заметил депутат.
"Можно стрелять из своего охотничьего ружья. Это прекрасно!" – резюмировал с сарказмом Рабинович.
Пользователи также с долей юмора отнеслись к данному прожекту лидера Незалежной, некоторые задаются вопросом, где уже можно получить ружье, а другие никак не могут понять, с кем именно семь лет воюет соборная, поскольку "войны никто не объявлял".
Добавим, Зеленский собрался увеличить украинскую армию на 11 тыс. граждан. На сегодняшний момент численность ВСУ не должна превышать 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.

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