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Зеленский готовит Байдену сюрприз? Эксперт по Украине назвал главную загадку переговоров

08 июля 2021, 00:00  •  111 • Политика
Зеленский сообщил, что от встречи с Байденом ждёт "конкретики и понимания". Эксперт предупредил, что американского лидера может ждать неприятный сюрприз.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждёт от переговоров с главой США Джо Байденом конкретики и понимания, а также обсуждения вопросов обороны, безопасности и экономики. О том, чем могут закончиться эти переговоры, рассказал эксперт по Украине, основатель информагентства "Восход Info" Сергей Лебедев.
Он считает, что встреча двух лидеров нужна лишь для того, чтобы подтвердить номинальный статус главы Украины. Поэтому единственное, на что она может повлиять, это на самомнение Зеленского. Потому что все важные решения уже были приняты на саммите в Женеве. А главе Украины просто дадут тезисы, по которым он должен действовать.
А вот будет ли Зеленский исполнять волю "вашингтонского Обкома" - загадка. Он настолько сильно любит власть и себя во власти, что отказаться от неё он, вероятно, просто не захочет,
- отметил Сергей Лебедев в беседе с Nation News.
При этом эксперт отметил, что положение Зеленского очень шаткое. Он просто не в состоянии удержать власть. Армия ему не подчиняется. При этом тот же глава МВД Арсен Аваков при желании может мобилизовать до 400 тысяч человек. И это не считая националистов и радикалов, которых он также курирует.

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