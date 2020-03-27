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Зеленский готов перенести местные выборы: порохоботы и феодалы в шоке

27 марта 2020, 19:35  •  39 • Украина


Источники на Банковой сообщают, что в Офисе Президента прошли закрытые консультации по вопросу о возможном переносе местных выборов. Предложенный Кабмином секвестр бюджета вдвое сократил расходы на проведение региональных электоральных кампаний, намеченных на октябрь 2020 года. Больше всего занервничали по этому поводу представители партии Порошенко и мэры некоторых мегаполисов, вроде днепровского градоначальника Бориса Филатова.

«Вначале вы унижаете мэров и региональных лидеров, обзываете их феодальными баронами и удельными князьками, ворами и казнокрадами, вытираете ноги о местное самоуправление и грабите его. Потом вы пугаете всех досрочными выборами: то на октябрь, но на весну, то в областных центрах, то в отдельных неугодных городах. Затем вы пытаетесь лишить киевлян права избирать себе мэра и пихаете на место Кличко своих невзлетающих зеленых попугаев. Пытаетесь в турборежиме перекроить Конституцию, ругаетесь с западными партнерами, получаете по башке от послов G7 за попытки идиотской административно-территориальной реформы и узурпации власти, портите отношения с донорами. В итоге менее чем за год вы про@бываете все, вся и везде и... пытаетесь отменить местные выборы через отказ финансировать их проведение, потому что, мать вашу, у нас в стране денег нет и вирус напал!!! Нет уж, будьте мужчинами, позорники. Испейте чашу сию до дна», – написал бывший соратник Коломойского на своей странице в соцсетях.

Не отстают от него и самые яркие представители порошенковской партии ПЕС - Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко. Оно и понятно, «порохоботам» невыгодна отмена выборов, а их лидер сильно рассчитывает на поддержку вернувшихся с заработков заробитчан, ибо Галичина «твердо за Петра». В своем Telegram депутат Алексей Гончаренко опубликовал фото проекта секвестированного бюджета, написав, что на местные выборы планировалось потратить более 2 млрд гривен. Но после предложенных Кабмином изменений, предусматривают выделение на проведение выборов чуть более 1 млн грн. «По сути, финансирование местных выборов обнуляется, и они в таком случае не смогут быть проведены в октябре 2020-го года», — заявил он.

«Выборы нельзя отменить. Их можно не назначать. Даже если в бюджете не будет ни копейки, Верховная Рада до 27 июля должна объявить про выборы. Или сделать так, чтобы на момент начала предвыборной кампании действовало чрезвычайное положение», - пояснил по этому поводу бывший глава Комитета избирателей Александр Черненко. Скорей всего, этим советом воспользуются властьимущие.

Поэтому в Офисе президента и идут сейчас дебаты о переносе выборов на осень 2021 года. Главная идея: пока нет денег в стране на выборы, а также Зеленский хочет все-таки успеть провести местные выборы по всей стране сразу, включая и Донбасс (территорию ЛДНР). До осени 2021 года у переговорщиков будет больше времени и шансов для того чтобы подготовиться к включению всего Донбасса в этот проект. А за это время власть посадит местные элиты на короткий поводок, урезав субвенции для регионов: об этом уже кричат почти все губернаторы. Послушные мэры и главы ОДА, отмена децентрализации в связи с переброской средств на коронавирусный фронт, усиление силовиков и «ограничительные меры» для пассионарного населения расширяют Зеленскому окно возможностей для переговоров с Донбассом и установления мира. И он этими возможностями, похоже, будет пользоваться, загнав недовольных «под лавку» и посадив их на голодный паек.

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