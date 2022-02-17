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Зеленский готов отказаться от баз НАТО, но есть условие: "Пусть сядут и подпишут"

17 февраля 2022, 21:25  •  171 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании размещать в своей стране иностранных военных с чужими флагами. Он готов отказаться от баз НАТО, но есть одно условие - гарантии безопасности. "Пусть сядут и подпишут", - потребовал он.
Зеленский заявил, что не хочет размещать на Украине лояльные к ВСУ иностранные военные силы. Это может серьёзно осложнить ситуацию и спровоцировать Россию.
Мы сразу признаём: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всём мире,
- сказал президент в разговоре с "РБК Украина".
Украинский лидер отметил, что решением проблемы могло бы стать подписание Россией и США документа, гарантирующего безопасность Украины.
Пусть сядут и подпишут, что есть такой вот путь,
- пояснил Зеленский.
Он подчеркнул, что в этом документе должно быть 3-5 обязательных пунктов, которые гарантируют Украине безопасность.
Напомним, что Конституция Украины запрещает размещение иностранных военных баз и присутствие иностранных войск. Тем не менее в стране есть множество западных наёмников и натовских инструкторов, выступающих на стороне ВСУ, а чиновники предлагают Великобритании построить базу под Николаевом и разместить там своих солдат.
Москва неоднократно говорила о недопустимости появления натовских баз на Украине, поскольку это будет представлять огромную угрозу для России.

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