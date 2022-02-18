Зеленский готов отдать приказ о захвате Донбасса: заявление Дениса Пушилина

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Владимир Зеленский готов отдать приказ о захвате Донбасса.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин полагает, что Киев готовит прорыв на территорию независимых республик. В своём экстренном обращении к жителям Донбасса Пушилин подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский готов перейти к наступлению, причём в самое ближайшее время:

Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан. На нас и наших детей. Вооружённые силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса.

Именно поэтому и требуется временная эвакуация людей на территорию России. Аналогичное объявление сделал и лидер ЛНР Леонид Пасечник.

Все детали обострения в Донбассе - в специальной рубрике "Первого русского".