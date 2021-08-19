Зеленский готов лично просить Путина об освобождении украинских заключенных

Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Глава государства нацелен на прямые переговоры

Процесс с освобождением украинских заключенных в Российской Федерации в заторможенном состоянии. Единственным выходом для урегулирования ситуации может стать обсуждение вопроса с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава Незалежной Владимир Зеленский.

По мнению президента Украины, иного выхода нет – прямые переговоры остаются единственным вариантом для освобождения заключенных. Не исключено, что Киев разработает новые решения во время "Крымской платформы".

Украинский лидер также сообщил, что поднимает вопрос об освобождении со всеми главами государств, вне зависимости от формата встречи.

"Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки наших, которые находятся в Крыму или в РФ", – приводит РИА "Новости" заявление президента, ссылаясь на "Украинскую правду" (заблокировано в РФ).

В отличие от Москвы, продолжил он, Киев этот перечень объединяет, заявляя о том, что речь идет об обмене "всех на всех".

Вместе с тем глава Незалежной призвал всех государственных лидеров, оказывающих поддержку Украине по Крыму, к активной работе и оказанию давления на Российскую Федерацию.

В этом же интервью Зеленский упрекнул глав европейских государств за их забывчивость, пояснив, что те упоминают не про Крым, а донбасский вопрос, говоря о "деоккупации". Таким образом, считает глава государства, большая часть Европы не собирается признавать "аннексию" полуострова, который находится в составе РФ.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не посылал официального приглашения Москве на "Крымскую платформу", несмотря на многократные утверждения внешнеполитического ведомства о намерении пригласить РФ, звучавшие ранее.