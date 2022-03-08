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Зеленский готов к компромиссу по Крыму и Донбассу: "Можем обсуждать это"
08 марта 2022, 13:05 • 159 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к компромиссу по вопросам Крыма и Донбасса. "Можем обсуждать это", - заявил он.
Зеленский не исключил возможности достижения компромисса с Россией по вопросу признания Крыма и Донбасса.
- отметил политик, выступая в эфире телеканала ABC.
Напомним, что ранее украинские власти наотрез отказывались признавать Крым и республики Донбасса. Они даже не готовы были признавать Донбасс в качестве автономного региона Украины. Курс Киева был только один - вооружённый захват неподконтрольных территорий.
Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации на Украине. Её цель - проведение демилитаризации и денацификации страны. В настоящий момент русские войска блокируют крупные украинские города, вынуждая ВСУ сложить оружие. Армии ДНР и ЛНР тем временем освобождают захваченные украинскими силами города в Донбассе. Ситуация осложняется действиями вооружённых формирований украинских националистов, которые мешают мирным жителям эвакуироваться, используя их в качестве живого щита.
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