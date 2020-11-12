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Зеленский госпитализирован с диагнозом "COVID-19". В больнице оказался и его помощник

12 ноября 2020, 13:55  •  108 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский госпитализирован с диагнозом "COVID-19". В ту же больницу поместили и его помощника, главу администрации президента Андрея Ермака.
Об этом сообщил советник Ермака Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде". Он уточнил, что в госпитале "Феофания", куда направили заразившихся главу государства и его помощника, оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания.
Подоляк добавил, что у Ермака также есть отдельная изолированная палата, но нет спецкабинета.
"У них там стандартный график", - уточнил он, отметив, что единственное ограничение - "это изоляция, никого нет рядом".
"То есть никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", - подытожил советник.
Отметим, что Зеленский заболел коронавирусом 9 ноября.

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