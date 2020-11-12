|
Зеленский госпитализирован с диагнозом "COVID-19". В больнице оказался и его помощник
12 ноября 2020, 13:55 • 108 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский госпитализирован с диагнозом "COVID-19". В ту же больницу поместили и его помощника, главу администрации президента Андрея Ермака.
Об этом сообщил советник Ермака Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде". Он уточнил, что в госпитале "Феофания", куда направили заразившихся главу государства и его помощника, оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания.
Подоляк добавил, что у Ермака также есть отдельная изолированная палата, но нет спецкабинета.
"У них там стандартный график", - уточнил он, отметив, что единственное ограничение - "это изоляция, никого нет рядом".
"То есть никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", - подытожил советник.
Отметим, что Зеленский заболел коронавирусом 9 ноября.
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 ноября 2020, 21:20
|
12 ноября 2020, 01:05
|
07 ноября 2020, 20:15
|
10 ноября 2020, 13:20
|
11 ноября 2020, 02:10
|
08 ноября 2020, 17:20
|
11 ноября 2020, 05:50