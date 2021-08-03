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Зеленский феминизировал главный военный праздник Украины

03 августа 2021, 15:55  •  111 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский феминизировал главный военный праздник страны. Теперь украинцы будут праздновать День защитников и защитниц Украины.
Глава государства подписал закон о переименовании Дня защитников Украины в День защитников и защитниц. Таким образом, власти подчеркнули роль женщин, которые служат в рядах украинской армии. Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба офиса президента.
Документ способствует гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны. Ведь многие женщины наравне с мужчинами защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, - говорится в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днём ​​его опубликования.
Напомним, что в сентябре 2018 года Верховная рада Украины приняла поправки в закон "О воинской обязанности и воинской службе", уравняв права мужчин и женщин в ВСУ. Документ даёт представительницам прекрасного пола возможность проходить службу по контракту, предоставляет равный доступ к должностям и воинским званиям, а также равный объём ответственности при исполнении служебных обязанностей.
Женщины также обязуются наравне с мужчинами участвовать в военных сборах. От сборов освобождаются только беременные женщины.

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