Зеленский феминизировал главный военный праздник Украины

Президент Украины Владимир Зеленский феминизировал главный военный праздник страны. Теперь украинцы будут праздновать День защитников и защитниц Украины.

Глава государства подписал закон о переименовании Дня защитников Украины в День защитников и защитниц. Таким образом, власти подчеркнули роль женщин, которые служат в рядах украинской армии. Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба офиса президента.

Документ способствует гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны. Ведь многие женщины наравне с мужчинами защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днём ​​его опубликования.

Напомним, что в сентябре 2018 года Верховная рада Украины приняла поправки в закон "О воинской обязанности и воинской службе", уравняв права мужчин и женщин в ВСУ. Документ даёт представительницам прекрасного пола возможность проходить службу по контракту, предоставляет равный доступ к должностям и воинским званиям, а также равный объём ответственности при исполнении служебных обязанностей.

Женщины также обязуются наравне с мужчинами участвовать в военных сборах. От сборов освобождаются только беременные женщины.