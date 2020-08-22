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Зеленский это понимает: в России оценили вероятность присоединения Украины из-за Крыма
22 августа 2020, 13:30 • 106 • Политика
Речи о возврате полуострова и быть не может
Заявления Владимира Зеленского о том, что Украина обязательно вернет себе Крым напоминают мантру и не имеют ничего общего с политикой. Об этом сообщил член комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Он уверяет, что Зеленский делает подобные заявления ради пиара, однако подобное уже всем надоело, поскольку многие понимают – о "возвращении" полуострова не может быть и речи.
"Скорее Украина "присоединится" к Крыму, чем Крым – к Украине. Думаю, Зеленский и сам это понимает", – сообщил он в беседе с РИА ФАН.
Тем не менее, отмечает Клинцевич, вопроса и о присоединении Украины к России не стоит, поскольку, несмотря на управление извне, страна является суверенным государством – покушаться на это никто не намерен.
Политик уверяет, что сейчас Крым наконец вернулся в "родную гавань" после того, как "незаконно уведен". Теперь его надежно закрепили за Россией не только благодаря Крымскому мосту, но и корням народа. В первую очередь, о чем стоит думать Украине, отмечает он, – это о нормализации отношений между странами, а не о "возврате" полуострова.
Ранее заявления о подаче воды в Крым из Украины назвали клоунадой.
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