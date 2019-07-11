|
Зеленский дозвонился в Кремль
11 июля 2019, 22:09 • 158 • В России
Владимир Зеленский позвонил в Кремль, и Владимир Путин согласился с ним поговорить. В отличие от Петра Порошенко нового президента Украины он не видит причин игнорировать.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, рассказал о темах, которые поднимались во время разговора.
- Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, - сообщил Песков . - Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
158
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июля 2019, 04:09
|
08 июля 2019, 01:39
|
06 июля 2019, 00:54
|
08 июля 2019, 11:24
|
09 июля 2019, 00:24
|
06 июля 2019, 20:09
|
05 июля 2019, 11:54