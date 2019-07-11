Зеленский дозвонился в Кремль

Владимир Зеленский позвонил в Кремль, и Владимир Путин согласился с ним поговорить. В отличие от Петра Порошенко нового президента Украины он не видит причин игнорировать.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, рассказал о темах, которые поднимались во время разговора.

- Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, - сообщил Песков . - Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.