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Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся"

21 мая 2021, 07:55  •  455 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский довёл официального представителя МИД России Марию Захарову до слёз. От смеха. "Держитесь там. Сейчас начнётся", - обратилась она к главе соседнего государства.
Таким образом Захарова прокомментировала вчерашний публичный провал Зеленского, написавшего "оду" украинской вышиванке по случаю праздника национальной одежды. Напомним, что в день вышиванки, празднуемый на Украине после государственного переворота в 2014 году, Зеленский опубликовал фото, где предстал перед гражданами в русской народной косоворотке. Стоит отметить, что особо ярые патриоты до сих пор шлют гневные комментарии президенту.
По словам Марии Захаровой, отметить "день вышиванки" в косоворотке "бесценно".
"Дмитрий Лихачёв считал, что её разрез неслучайно расположен не посередине груди, а смещён в сторону. Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу", - объяснила она украинскому президенту.
"Держитесь там. Сейчас начнётся", - написала она, добавив смайл, обозначающий "смех до слёз".

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