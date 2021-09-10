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Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией
10 сентября 2021, 12:30 • 280 • Политика
При этом украинский президент не исключил, что отношения между странами могут нормализоваться
Сегодня, 10 сентября, в Киеве проходит форум YES Brainstorming, в ходе которого выступил и Владимир Зеленский. Один из модераторов мероприятия поинтересовался, есть ли вероятность, что полномасштабная война с Россией все-таки будет. Ответ украинского президента был утвердительным.
Глава Незалежной подчеркнул, что сейчас между Москвой и Киевом образовалась большая пропасть. И вина за это, считает Зеленский, лежит на "агрессивном" Кремле. При этом украинский президент пригрозил, что если полномасштабная война все-таки начнется, то это будет грубейшая ошибка России.
"После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины и Белоруссии. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность",
– заключил Зеленский.
И хотя лидер Украины допускает вероятность того, что конфликт двух стран может перерасти в прямое военное столкновение, он также не исключает, что со временем отношения Москвы и Киева нормализуются.
Высказался Зеленский и о Владимире Путине, подчеркнув, что у него не хватает времени думать о российском президенте.
"Пусть его страна и он не обижаются",
– попросил глава Украины, подчеркнув, что хотел бы знать, когда же наконец состоится "более предметная" встреча с Путиным.
Ранее украинский эксперт объяснил, почему Зеленский нуждается во встрече с Путиным.
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