Зеленский должен ответить: Идея запрета въезда на Украину для русских набрала свыше 25 тыс. подписей

Петиция о запрете гражданам России въезжать на Украину набрала голоса для рассмотрения Зеленским. Предложение поддержали свыше 25 тысяч украинцев.

На Украине электронная петиция с призывом запретить въезд гражданам России набрала свыше 25 тысяч подписей. Этого количества достаточно для того, чтобы обращение рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский.

Автором дискриминационной петиции является националист и бывший глава одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко, который является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Он считает, что Украина должна ввести визовый режим с Россией и запретить въезд всем русским гражданам.

Стоит отметить, что данную тему муссируют аж с 2014 года. Первым, кто поднял этот вопрос, был глава "Радикальной партии" Олег Ляшко. А в 2017 году тему даже рассматривала Верховная рада. Тогда от инициативы отказались, так как от неё пострадают граждане Украины.

* "Правый сектор" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.