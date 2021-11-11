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Зеленский должен ответить: Идея запрета въезда на Украину для русских набрала свыше 25 тыс. подписей
11 ноября 2021, 21:00 • 411 • Политика
Петиция о запрете гражданам России въезжать на Украину набрала голоса для рассмотрения Зеленским. Предложение поддержали свыше 25 тысяч украинцев.
На Украине электронная петиция с призывом запретить въезд гражданам России набрала свыше 25 тысяч подписей. Этого количества достаточно для того, чтобы обращение рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский.
Автором дискриминационной петиции является националист и бывший глава одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко, который является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Он считает, что Украина должна ввести визовый режим с Россией и запретить въезд всем русским гражданам.
Стоит отметить, что данную тему муссируют аж с 2014 года. Первым, кто поднял этот вопрос, был глава "Радикальной партии" Олег Ляшко. А в 2017 году тему даже рассматривала Верховная рада. Тогда от инициативы отказались, так как от неё пострадают граждане Украины.
* "Правый сектор" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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