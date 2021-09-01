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Зеленский договорился с министром обороны США Остином о легализации американских баз под Киевом, Одессой и Львовом

01 сентября 2021, 15:50  •  22 • Украина
В ходе встречи с Зеленским Остин отметил, что все решения касательно размещения военных баз США за границей принимает Джо Байден, а значит, появятся ли на Украине новые американские военные объекты, зависит только от президента США, а не от воли Пентагона. Между тем, Остин подчеркнул, что на Украине уже имеются «совместные американо-украинские учебные центры» – фактически, те же военные базы, - деятельность которых следовало бы как-то узаконить, а Киев с этим отчего-то не очень спешит.
Интрига кроется в том, что по украинским законам постоянное иностранное военное присутствие в стране категорически воспрещено. Именно по этой причине американские объекты сперва под Львовом, а затем под Киевом и Одессой, создавались не как иностранные военные базы, а как учебные центры совместного использования. Фактически же, это именно военные базы США, с постоянным контингентом, складскими помещениями и всей соответствующей инфраструктурой.
Несколько лет Вашингтон понуждает Киев изменить законодательство, приняв соответствующую поправку в конституцию, отменяющую запрет на функционирование иностранных военных баз. Дело в том, что Пентагон и НАТО заинтересованы в том, чтобы на украинских аэродромах могли приземляться и взлетать их стратегические бомбардировщики (сейчас они имеют возможность лишь пролетать над территорией Украины, взлетая с баз в Польше и Прибалтике). Однако украинские законодатели не спешат вносить изменения в основной закон, справедливо опасаясь «асимметричного» ответа Москвы. Так-то, мол, если вы с Россией договоритесь, то мы не против. Таким образом, решение вопроса буксует. И вот в ходе нынешнего заокеанского вояжа Зеленский вознамерился расставить все точки над «ё» - он пообещал Остину, что изменения в законодательстве будут приняты до конца текущего года. Таким образом, в одночасье на территории Украины появятся сразу три американские военные базы (и ещё, как минимум, одну достраивают англичане на черноморском побережье, неподалёку от Крыма). Каким образом на угрозу ответит Москва, пока непонятно.

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