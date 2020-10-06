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Зеленский: договоренностям с Россией мешают люди Порошенко

06 октября 2020, 13:25  •  53 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент Украины объяснил, почему не продвигается мирный процесс в Донбассе
Для прекращения войны в Донбассе нужно вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава Незалежной Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что добился гораздо большего именно при личных контактах с российским лидером, чем на переговорах "нормандской четверки" или в "минском формате". Однако развивать диалог с Путиным Зеленскому мешают люди экс-президента Украины Петра Порошенко.
"СМИ делают все, чтобы сорвать любые возможности диалога.Речь о тех медиа, которые принадлежат крупным финансовым структурам или политикам, которые были у власти до меня и занимали самые высокие должности, – у них у всех свои медиа",
– пояснил Зеленский в интервью изданию Politico Europe. Между тем, по его мнению, разговор с лидером Кремля необходим: "Мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией", – подчеркнул глава Незалежной.
Например, сейчас многие, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, упрекают Киев за то, что он не выполняет прописанное в "минских соглашениях" обязательство по предоставлению Донбассу особого статуса и проведению там выборов. Но пока Донбасс не будет подконтролен Киеву, там нельзя гарантировать безопасность международных наблюдателей, без которых выборы не будут прозрачными. Поэтому сначала Россия должна согласиться на то, чтобы границу в Донбассе контролировали украинские силовики. Без этого "минские соглашения", реализованы не будут, пояснил Зеленский.
Ранее появились сообщения, что Офис Зеленского запросил Кремль об организации личной встречи лидеров двух стран.

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