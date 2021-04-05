Зеленский добивается разговора с Меркель и Макроном

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Президент Украины может в скором времени побеседовать с канцлером Германии и главой Франции о Донбассе

Очень скоро – на этой неделе – Владимир Зеленский проведет переговоры с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Владимира Путина при этом не будет, известили украинские СМИ.

Президент Незалежной побеседует с канцлером Германии и главой Франции о Донбассе. Точнее, речь пойдет об обострении конфликта в этом регионе и "координации позиций сторон", сообщили журналистам знакомый с ситуацией источник в дипломатических кругах. Лидеры могут пообщаться в любой день с 5 по 11 апреля.

Разговор мог пройти уже после видеоконференции Путина, Меркель и, Макрона. Однако этому помешала несогласованность по времени его проведения.

О том, что подготовка беседы Зеленского, Меркель и Макрона уже ведется, подтвердил и другой источник. Он добавил, что о дате и точном времени общения глав трех государств пока ничего не известно.

Этот же собеседник указал, что разговор в двух– или трехстороннем формате собирались провести несколько недель назад. Когда ситуации на востоке Украины еще не обострялась.

Теперь же произошла эскалация боевых действий. Это дает вероятность думать, что переговоры состоятся в ближайшее время, отметил второй источник, передает "Обозреватель" со ссылкой на ZN.UA.

В конце марта поступила информация о том, что Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе. При этом российский президент выразил беспокойство из-за эскалации Украиной ситуации в Донбассе. Все трое лидеров согласились с мнением, что альтернативы минским соглашениям нет.

Ранее в Киеве отреагировали на переговоры в нормандском формате без Зеленского. Без Украины все равно ничего решить не смогут, заявила пресс-секретарь президента Незалежной Юлия Мендель.