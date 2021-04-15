Зеленский добивает вражескую систему • 213 • Аналитика © AFP 2021 / Sergei Supinsky На текущей неделе президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду (с пометкой "неотложный") законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Речь в данном случае идет не о реорганизации системы административного судопроизводства, а об очередной попытке ликвидации остатков суверенитета Украины. Верховный суд Украины демонстрирует полную лояльность и украинской власти, и "западным партнерам". После того как Зеленский заблокировал деятельность чересчур самостоятельного Конституционного суда, Окружной административный суд города Киева (ОАСК) остался, по сути, единственным судебным органом, претендующим на независимость в принятии решений. Если же вспомнить, что законодательная и исполнительная власти на Украине на независимость от внешних кураторов в принятии своих решений уже давно не претендуют, то получается, что ОАСК остается едва ли не единственным осколком украинского суверенитета. Весьма примечательно, что сразу после появления информации о регистрации законопроекта Зеленский удостоился похвалы националиста-уголовника Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам лишения свободы за похищение и пытки человека и не привлеченного ни к какой ответственности за убийство. Нет сомнений, что петь оды Зеленскому сейчас примется и вся клака "соросят" — от отдельных представителей "гражданского общества", финансируемых глобалистами, до множества средств массовой информации, "некоммерческих организаций" и прочих контролируемых ими на Украине структур. Вопрос лишь в том, удастся ли Зеленскому и Ко провести эти изменения через парламент. Ведь если вся "грантоедская общественность", включая несколько десятков депутатов Верховной рады, безусловно приветствует ликвидацию остатков суверенитета, то группы влияния украинских олигархов будут явно не в восторге от таких планов. Предыдущий наскок Зеленского на ОАСК, произведенный им в феврале, к успеху не привел. Однако с тех пор кое-что изменилось: "западные партнеры" на всех уровнях дали четко понять, что без передачи в их управление всей судебной системы новых кредитов МВФ Украине не видать. Чтобы понять, что ОАСК является важным элементом судебной ветви власти, достаточно привести ряд решений, принятых этим судом в последние годы: 1 Признание в декабре 2018 года противоправными действий директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко относительно разглашения информации о Поле Манафорте. С учетом результатов президентских выборов в США — все понятно. 2 Признание в апреле 2019 года незаконности национализации Приватбанка. Цена вопроса — около шести миллиардов долларов, на которые был докапитализирован банк после национализации, и интересы Игоря Коломойского, у которого банк отобрали с согласия "западных партнеров". 3 Запрет в феврале 2019 года исполнять обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун. Суть вопроса — в унижении гражданки США, которая к тому же является двоюродной сестрой куратора Украины по линии ЦРУ Тараса Возняка. 4 Приостановка в апреле 2019 года насильственного переименования Украинской православной церкви (Министерство юстиции ранее обязало ее в названии указать принадлежность к России). Суть вопроса — в препятствовании инспирированному не в последнюю очередь США процессу создания на Украине так называемой поместной церкви в лице Православной церкви Украины, подчиненной Константинопольскому патриархату. 5 Отмена в январе 2021 года правительственного постановления о введении нового украинского правописания, искусственно отдаляющего украинский язык от русского за счет внедрения архаизмов и полонизмов. 6 Признание в феврале 2021 года противоправным решения о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры, а заодно улиц Суворова, Кутузова и Баумана в улицы Омеляновича-Павленко, Алмазова и Корчака, а переулка Кутузова в переулок Гуцала. Тут уж покушение на новоукраинских идолов. Результатом таких вольностей при принятии ОАСК решений стало возбуждение целого букета уголовных производств против главы суда Павла Вовка (с обвинениями вплоть до создания преступной организации, целью которой был захват государственной власти), которые, к слову, расследуются НАБУ, постоянные обыски в ОАСК и прочие меры "демократического воздействия" на непослушных судей. Это с одной стороны. С другой же — для всей "грантоедской" тусовки персонально Вовк и ОАСК в целом попали в разряд главных врагов. Разумеется, с подачи их кукловодов. В феврале Зеленский и Ко попытались решить проблему ОАСК путем подачи в Верховную раду пакета законопроектов, ограничивающих полномочия суда. Но 226 голосов для их принятия тогда не нашлось. Два месяца спустя Зеленский подает новый законопроект, сопровождая его душещипательным комментарием в стиле героя сериала "Слуга народа": "Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации ОАСК. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости... Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, который предал уважение к закону". Выполняя указания "семипосольщины", Зеленский и Ко решили ликвидировать ОАСК и Окружной административный суд Киевской области и создать на месте этих двух судов один. То есть пошли административно-техническим путем. Прекрасно, что Зеленский в своем комментарии сослался на тот факт, что по этому законопроекту были проведены консультации с Высшим советом правосудия, что, вообще-то, является обязательным условием для подачи такого законопроекта на рассмотрение парламента. Вот только он забыл упомянуть, что Высший совет правосудия, который пока тоже неподконтролен "западным партнерам" и в подчинении которого им и состоит суть требуемой Западом "судебной реформы", не поддержал этот законопроект. В заключении Совета указано, что реализация законопроекта "не представляется возможной до момента создания и начала работы... Высшей квалификационной комиссии судей", деятельность которой приостановили в рамках судебной реформы Зеленского. Также в заключении отмечено, что законопроект "должен соответствовать общим требованиям: быть четким, согласованным и обоснованным, не порождающим сомнений в конституционности и соответствии принципу независимости судебной власти"А всего этого не наблюдается. Ликвидация ОАСК, безусловно, должна стать прологом к подчинению внешним управляющим Высшего совета правосудия. Это означает, что на Украине в ближайшее время развернется нешуточная борьба между людьми, полностью ориентированными на Запад и зависящими от него (компрадоры во власти, "соросята" и прочие "грантоеды"), которых будут поддерживать западные посольства и международные финансовые организации, с одной стороны. И людьми, ориентированными на местных олигархов, — с другой. Разрыв пройдет в том числе и среди членов правящей фракции партии "Слуга народа". За неимением на Украине государственников таковыми с изрядной долей условности будут выступать те, кто имеет доступ к природной ренте. И если они эту битву проиграют, то и доступа к природной ренте их в обозримом будущем лишат. Поэтому вопрос принятия президентского законопроекта стопроцентно решенным считать не стоит. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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