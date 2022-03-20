Зеленский добил свободу слова на Украине одним указом. В Раде заговорили о диктатуре

Владимир Зеленский добил свободу слова на Украине одним указом. Он распорядился, чтобы все телеканалы в стране теперь вещали, основываясь на общей информационной платформе, соответствующей риторике Киева. В Верховной раде заговорили о диктатуре.

Украинский лидер Владимир Зеленский распорядился, чтобы все телеканалы в стране теперь вещали, основываясь на общей информационной платформе, соответствующей риторике официального Киева.

Соответствующий указ был опубликован на портале Офиса главы государства. В нём подчёркивается, что решение о формировании единой информационной политики продиктовано боевыми действиями в Незалежной и призвано обеспечить нацбезопасность.

Этот приказ Зеленского, однако, осудил депутат Верховной рады, учредитель канала "Эспрессо TV" Николай Княжицкий.

На своей странице в Facebook он обратил внимание, что в таких условиях нормально продолжить работу смогут лишь ограниченное число госканалов, и призвал руководителей ЕС и США вмешаться.