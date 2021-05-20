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Зеленский: дипломатия с Россией не является «главным оружием»

20 мая 2021, 17:15  •  77 • Украина

Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию на государственном предприятии, в конструкторском бюро «Антонов», которому 31 мая исполнится 75 лет, приуроченную ко второй годовщине его пребывания на этом посту.

Итоговую пресс-конференции по результатам двух лет работы Зеленского на посту президента транслируют украинские СМИ.

Говоря о встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, глава Украины заявил, что «мы еще не закрыли еще план "А"», и, по причине Covid-19 остановились любые наши встречи.

«Почему не останавливаем нормандский формат? Потому что другой площадки пока нет. Я выступаю за параллельный прямой разговор с президентом России. Я считаю, мы сделали это своевременно.

Вероятность эскалации всегда существует. Поэтому нельзя так сказать: давайте забудем план «А» и пойдем по плану "Б".

Сейчас 35 тысяч находится в Крыму, еще 35 тысяч на Донбассе, включая 3 тысячи российского контингента. Плюс вдоль границы мы видим 47-50 тысяч.

Мы видим очень медленно сокращение российского контингента - только 3,5 тысяч в Крыму и все. А остальные на месте. Серьезная ситуация. Какая ситуация можем сохраниться минимум до конца учений военных, минимум до сентября.

…Не нужно терять диалог. Более того, наши европейские партнеры полностью поддерживают нормандский формат и не видят альтернативы.

Но я думаю, что помимо нормандского формата, будет прямой диалог с президентом Российской Федерации. А помимо этого я вижу формат с привлечением США в эту дискуссию. В каком формате — пока не готов ответить», — сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным должна состояться либо на Донбассе, либо на нейтральной территории.

«А президент РФ, вы слышали, предложил встречу в Москве. Но традиционно в таких ситуациях встречаются либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории. Скажу откровенно, начат разговор между Офисом президента Украины и РФ», — сообщил Зеленский.

По его словам, дипломатия с Россией не является «главным оружием».

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