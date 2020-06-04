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Зеленский даже формально не управляет страной – к чему может привести анархия на Украине

04 июня 2020, 23:55  •  136 • Украина

Ситуация на Украине такова, что из-за анархии, в которую фактически погрузилась страна, военный конфликт в Донбассе в скорейшем времени серьезно обострится. Таким мнением поделился израильский военный эксперт Яков Кедми.

При этом он добавил, что проблема, главным образом, состоит в том, что в стране данный момент полнейшая децентрализация. Ничто в Незалежной не управляется ни США, ни даже самим украинским народом. Экономика, судопроизводство – все разрозненно. Когда военные объекты подконтрольны организациям или частным лица.

Стратегические же проблемы вообще находятся под властью Штатов. Исходя из чего можно сделать вывод, что власть Зеленского даже не формальная, она отсутствует в принципе.

О вмешательстве американцев также красноречиво говорит назначение главой Украины на государственный пост Михаила Саакашвили. Причем, заметил Кедми, произошло это не по наставлению самих властей США, а по указанию кого-то конкретно, кто имеет свои интересы на Украине.
С отсутствием единого рычага управления эксперт связывает и обострение в Донбассе, которое неотвратимо произойдет. Кедми предположил, что если кто-то самовольно захочет открыть огонь в этом регионе, то дальнейший военный конфликт неизбежен, так как попросту некому будет контролировать эти силы. В результате расплачиваться будут расплачиваться обычные украинцы, а не власти.

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