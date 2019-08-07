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Зеленский давит на Макрона перед встречей с Путиным

07 августа 2019, 22:39  •  115 • Политика
Президент Владимир Зеленский давит на готовящего ко встрече с Владимиром Путиным президента Франции Эммануэля Макрона, требуя скорейшего проведения заседания "нормандской четверки".
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили представители офиса украинского лидера.
В рамках диалога Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" срочно собраться для того, чтобы выработать новые шаги, направленные на урегулировании ситуации в Донбассе. Он также рассказал коллеге о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и обострении ситуации в зоне регионального конфликта.
Французский лидер одобрил инициативы Киева и пообещал связаться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Кроме того, уже во второй половине августа Макрон проведет личные переговоры с Путиным в замке Форт де Брегансон.
"Глава государства высоко оценил конструктивный настрой, с которым действует президент Украины", - заявили в Париже.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поведал о том, что он хочет обсудить с главой России Владимиром Путиным "все формы возможного сотрудничества".

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