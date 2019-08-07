Зеленский давит на Макрона перед встречей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили представители офиса украинского лидера.

В рамках диалога Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" срочно собраться для того, чтобы выработать новые шаги, направленные на урегулировании ситуации в Донбассе. Он также рассказал коллеге о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и обострении ситуации в зоне регионального конфликта.

Французский лидер одобрил инициативы Киева и пообещал связаться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Кроме того, уже во второй половине августа Макрон проведет личные переговоры с Путиным в замке Форт де Брегансон.

"Глава государства высоко оценил конструктивный настрой, с которым действует президент Украины", - заявили в Париже.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поведал о том, что он хочет обсудить с главой России Владимиром Путиным "все формы возможного сотрудничества".