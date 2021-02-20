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Зеленский давал концерт в Донбассе и обещал "снести" киевскую хунту

20 февраля 2021, 02:05  •  42 • В мире
Медиаэксперт и политик Анатолий Шарий в своём видео привёл доказательства того, как Зеленский в разгар событий в Донбассе давал концерт в Горловке. Во время визита в апреле 2014-го он ужинал с местными бойцами, а на концерте шутил, обещая снести киевскую хунту.
На Украине СНБО объявил о санкциях против политика Виктора Медведчука и его супруги. Ранее блокировке подверглись ряд украинских телеканалов. Правда, сам президент страны Владимир Зеленский, которого и считают инициатором этого прессинга, не воспринимает это как давление на СМИ.
Кроме того, травлю устроили и на известного украинского медиаэксперта, лидера "Партии Шария" Анатолия Шария. В ответ тот записал видео, которое, по его словам, уже тянет на "уголовку" по украинским законам для самого Зеленского.
Шарий напомнил, как Зеленский в 2014 году побывал с концертами в Донбассе, свободно общался с местными бойцами, которых ему отрядили для охраны, а также ужинал в одном из ресторанов.
Информацию о визите тогда ещё не президента Украины подтвердил экс-командир ДНР в интервью для Шария. Он подтвердил, что ребята, которые охраняли концерт Зеленского, получили за это какую-то сумму денег.
Интересно, что во время своего выступления в Горловке Зеленский и его команда шутили, как снесут киевскую хунту.
Однако, несмотря на имеющиеся доказательства, отметил в своём ролике Шарий, сейчас из СМИ почему-то исчезают те сведения о визите Зеленского в Донбасс.

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