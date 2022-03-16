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Зеленский дал США 24 часа, чтобы остановить спецоперацию России на Украине
16 марта 2022, 17:15 • 114 • Политика
Удивительное заявление сделал Владимир Зеленский. Он дал США 24 часа, чтобы остановить спецоперацию России на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США. Речь была традиционно просительной. Итак, что Зеленский успел попросить - по пунктам:
Но ещё интереснее был тезис Владимира Зеленского на грани ультиматума. Сказал он следующее:
Другими словами, Владимир Зеленский даёт США 24 часа на то, чтобы остановить спецоперацию России на Украине? Вопрос открытый. Мы же скромно напомним. Как неоднократно отмечали представители властей России, в том числе, президент Владимир Путин, спецоперация на Украине закончится с достижением всех поставленных целей. И никак иначе.
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