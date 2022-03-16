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Зеленский дал США 24 часа, чтобы остановить спецоперацию России на Украине

16 марта 2022, 17:15  •  114 • Политика
Удивительное заявление сделал Владимир Зеленский. Он дал США 24 часа, чтобы остановить спецоперацию России на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США. Речь была традиционно просительной. Итак, что Зеленский успел попросить - по пунктам:
  • предоставить больше военной помощи Украине;
  • ввести более жёсткие санкции против России, нашей экономики и олигархов;
  • попросил о гуманитарной бесполётной зоне над Украиной;
  • попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300;
  • попросил все американские компании покинуть рынок России;
  • попросил закрыть американские порты для российских товаров.
Но ещё интереснее был тезис Владимира Зеленского на грани ультиматума. Сказал он следующее:
Мы должны создать новые инструменты быстрого реагирования и остановить полномасштабное вторжение России. Будет справедливо, если в следующие 24 часа зло будет наказано.
Другими словами, Владимир Зеленский даёт США 24 часа на то, чтобы остановить спецоперацию России на Украине? Вопрос открытый. Мы же скромно напомним. Как неоднократно отмечали представители властей России, в том числе, президент Владимир Путин, спецоперация на Украине закончится с достижением всех поставленных целей. И никак иначе.

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