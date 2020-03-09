Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что сторонам нужно применять более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию ситуации в Донбассе... Именно так слова украинского лидера представили в Guardian по итогам интервью с ним. Более того, Зеленский - в изложении издания - задал так называемый наивный вопрос: "В "Минске" есть пункты, если мы их немного перенесём, то к чему плохому это может привести?"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на личной странице в Facebook оценила сказанное.

В общественном транспорте на окнах "запасного выхода" написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится.

Надо сказать, "наивный вопрос" и призыв переписать Минские соглашения не единственный перл, который выдал Владимир Зеленский в беседе с Guardian. Например, после того как он сказал, что способен договориться с президентом России Владимиром Путиным, был сразу озвучен и срок переговоров. Мол, если не договоримся через год, то Минска-2 просто не будет. Выйдет Киев из соглашений...

"Время идёт. Правительство может потратить один год на всё соглашение, - пояснил Владимир Зеленский. - Затем оно должно быть реализовано. Больший срок мы не можем позволить".

Удивительно, но Владимир Зеленский не стал уточнять, почему Киев не сделал ничего для реализации Минских соглашений с момента их заключения. И даже не стал акцентировать внимание на том, что он сам уклоняется от реализации плана на протяжении долгих месяцев. Как известно, с момента инаугурации Зеленского прошёл почти год, а война на юго-востоке Украины продолжается. Зато, как пишет "Утро.ру", в команде Зеленского не перестают генерировать бессмысленные планы возвращения Крыма в состав Украины.

США бросили Украину?

Когда Зеленский был избран президентом Украины, случился тот самый разговор с президентом США Дональдом Трампом. Тот поздравил Зеленского с победой, а также добавил, что в скором времени последует приглашение посетить Вашингтон. По крайней мере, в Киеве поняли всё именно так. Однако приглашения так и не последовало.

"Мне сказали, что его готовят. Мне трудно слышать такое, - с сожалением вынужден был признаться Зеленский в интервью. - Я человек, который работает в рамках ограниченных сроков".

По словам президента Украины, встреча с Трампом прорабатывается на уровне дипломатов. Украинские представители сотрудничают с американскими. На этом всё. Разве что, как признался Владимир Зеленский, ему было неприятно слышать высказывание госсекретаря США Майка Помпео. Тот, напомним, выразил сомнение, что американцам есть дело до Украины. Сам Зеленский пытался убедить журналистов, что Помпео в беседе с ним гарантировал поддержку.

"Соединённые Штаты поддерживают нас, - сказал Зеленский. - Я хотел бы, чтобы они поддерживали нас активнее".

Пока Зеленский сомневается, война в Донбассе продолжается

Окраины Донецка и Горловки обстреляли сегодня украинские силовики, о чём сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По словам представителя ДНР, выпущены пять мин калибром 82 миллиметра.

Кроме того, били по посёлку Зайцево. В данном случае удары наносили минами калибра 120 миллиметров. По словам главы администрации города, один дом получил повреждения.

На протяжении долгих лет - с 2014 года - жители ДНР и ЛНР живут в условиях военных действий. Но не отступают от своей правды. Одним из примеров стойкости поделилась заместитель главреда "Русского репортёра" Марина Ахмедова. В личном телеграм-канале она опубликовала реплики из разговора с одним из защитников Донбасса. Беседа, по словам Ахмедовой, состоялась в 2014 году. Ополченец сказал: "За русский язык я умру". Мужчине было около 60 лет. "В руках была винтовка. Стоял он ещё с двумя пенсионерами на блокпосту, где, говорили, вот-вот появятся украинские танки. А я просто ехала мимо", - вспоминает Марина Ахмедова.

Журналистка спросила: "Зачем умирать за русский язык?" Мужчины, казалось, и сами не знали ответа на вопрос - начали спорить, размышлять, продолжает свой рассказ Ахмедова. Кто-то говорил, что совершенно не понимает инструкции к лекарствам на украинском языке. Вспоминали другие бытовые нюансы. Пока один из собеседников не сказал:

Я думаю на русском. Первое слово моя мама сказала мне на русском. Мои родители говорили на русском. Я всё представляю на русском. И вот представьте, как мне надо себя поломать, чтобы начать говорить на другом языке. Это буду уже не я. Отказаться от русского - всё равно что отказаться от самого себя. Без русского меня всё равно не будет.

Для себя Марина Ахмедова сделала главный вывод, выслушав реплики: "Язык - это ты".

Напомним, после прихода к власти киевской хунты в результате государственного переворота в 2014 году жители Донбасса решили не подчиняться нелегитимной власти и организовали собственные республики - ДНР и ЛНР. Киев начал операцию в Донбассе, урегулировать конфликт должны были с помощью Минских соглашений, однако украинская сторона уклоняется от исполнения международных договорённостей.