Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок у...
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васи...
Главная / Украина

Зеленский дал отмашку на агрессивные действия в Донбассе

27 августа 2020, 17:20  •  34 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский дал указание новому главе Сил специальных операций вести агрессивные действия против «пророссийских боевиков», что совершенно противоречит букве переговоров с Россией в нормандском формате.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политолог, экс-сотрудник МИД Украины Андрей Мишин.

«Меня вчера поразило, когда Зеленский назначал нового командующего Силами специальных операций, поставил ему задачу: «В условиях перемирия, возможны более сильные провокации пророссийских боевиков. Поэтому вы должны принять агрессивные меры для их предупреждения».

И я сижу и думаю, у нас президент мира или нет? Если ставится задача, я сразу посмотрел, за что у нас отвечает ССО, они отвечают за информационную войну и за разведывательные действия в тылу врага. Если у нас боевики пророссийские, значит разведывательные действия должны вестись на территории их вдохновителей – Российской Федерации», – отметил Мишин.

Он подчеркнул, что ситуация, когда Зеленский говорит в одном месте одну точку зрения, а во втором другую, выглядит по-дурацки.

«Зачем Зеленский это сказал и зачем вывесили это на сайте офиса президента? И после этого он удивляется, что 28 августа Россия отказалась проводить встречу советников в рамках нормандского формата.

Какой Зеленский к чёрту дипломат? У меня есть такое подозрение, что Зеленскому информацию несут разные источники и они между собой не коррелируются, что он говорит в одном месте, а что говорит в другом.

Зеленский считает, что он сможет переработать информацию сам, но в данном случае получилось очень по-дурацки. Я не знаю, как Зеленский будет дальше говорить, что он хочет мира», – заключил Андрей Мишин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
27 августа 2020, 06:20
Предвыборный расклад в Славянске. Возвращение Штепы и разброд в оппозиции
26 августа 2020, 18:25
Пустые залы: премьера ко Дню Независимости патриотического фильма о войне в Донбассе «Схидняк» сорвана
26 августа 2020, 18:25
Украинский офицер: Провал захвата бойцов ЧВК опозорил СБУ
26 августа 2020, 20:15
На выборах мэра Киева Владимир Зеленский не смог противостоять Виталию Кличко, а в Днепропетровске – Петру Порошенко
26 августа 2020, 18:25
В Харькове националисты напали на офис ОПЗЖ
27 августа 2020, 09:05
RTA: Куда движется Молдова
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2020, 03:35
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у ту...
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
27 августа 2020, 01:45
НАТО вскрыло всю защиту? Минобороны Белоруссии обвинили в грандиозном промахе
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлос...
27 августа 2020, 06:20
Предвыборный расклад в Славянске. Возвращение Штепы и разброд в оппозиции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попытке похищения в Москве
22 августа 2020, 16:15
Оцените красоту игры: Как Запад зачистил следы убийств на Майдане
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
23 августа 2020, 21:40
"Не на того напали!" Кедми рассказал, как Украина ссорила Путина и Лукашенко
23 августа 2020, 12:30
"Когда они начнут разносить Россию на щепки": Рассекречен "мощный ресурс" Навального
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищения
24 августа 2020, 09:35
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с отказом немецких врачей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.