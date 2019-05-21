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Зеленский что-то задумал? Прилепин объяснил, как "клан Порошенко" будут выдавливать из Украины
21 мая 2019, 22:39 • 80 • В мире
Новость о том, что против экс-президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело, вызвала большой резонанс. Главный вопрос – новый глава государства Владимир Зеленский что-то задумал? Писатель Захар Прилепин в беседе с Царьградом предположил, что речь идет о "войне" более масштабной, и объяснил, как "клан Порошенко" будут выдавливать из Украины.
Напомним: новость о том, что Порошенко обвиняют в вероятной госизмене, была озвучена сразу рядом украинских политиков. Речь идет об известном инциденте в Керченском проливе, когда украинские военные суда вторглись в пределы российской акватории.
Теперь Порошенко заподозрили в намеренных провокациях России – приказ морякам был отдан, чтобы РФ ответила агрессией на агрессию. Однако Захар Прилепин полагает, что дело может быть не только в керченской истории…
"Зеленскому надо сделать устойчивой свою коалицию, более устойчивой систему власти. Для этого нужен был повод. Порошенко не отказывается от власти, по-прежнему претендует на свою долю. И клан, стоящий за Зеленским, будет выдавливать клан, стоящий за Порошенко", - считает писатель.
По его мнению, методично отстранять от власти будут и других политиков, которые находятся не на стороне нового президента. Это процесс прогнозируемый – как говорится, новая метла метет по-новому.
"Система власти будет видоизменяться, перегружаться. Лучше бы они не сдавались без боя, лучше бы они, осознавая, что их ожидает разлука и уголовные сроки, подняли бы оружие борьбы и вступили бы в прямое противостояние с Зеленским, который предаёт надежды "свободной Украины", - сыронизировал Прилепин.
Он также высказался по поводу того, что подготовлен некий список (по предварительным данным, там около 200 человек) чиновников, которым могут запретить выезд за пределы Украины. "Зеленский что-то задумал", - уверен писатель.
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