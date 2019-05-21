Зеленский что-то задумал? Прилепин объяснил, как "клан Порошенко" будут выдавливать из Украины

Напомним: новость о том, что Порошенко обвиняют в вероятной госизмене, была озвучена сразу рядом украинских политиков. Речь идет об известном инциденте в Керченском проливе, когда украинские военные суда вторглись в пределы российской акватории.

Теперь Порошенко заподозрили в намеренных провокациях России – приказ морякам был отдан, чтобы РФ ответила агрессией на агрессию. Однако Захар Прилепин полагает, что дело может быть не только в керченской истории…

"Зеленскому надо сделать устойчивой свою коалицию, более устойчивой систему власти. Для этого нужен был повод. Порошенко не отказывается от власти, по-прежнему претендует на свою долю. И клан, стоящий за Зеленским, будет выдавливать клан, стоящий за Порошенко", - считает писатель.

По его мнению, методично отстранять от власти будут и других политиков, которые находятся не на стороне нового президента. Это процесс прогнозируемый – как говорится, новая метла метет по-новому.

"Система власти будет видоизменяться, перегружаться. Лучше бы они не сдавались без боя, лучше бы они, осознавая, что их ожидает разлука и уголовные сроки, подняли бы оружие борьбы и вступили бы в прямое противостояние с Зеленским, который предаёт надежды "свободной Украины", - сыронизировал Прилепин.

Он также высказался по поводу того, что подготовлен некий список (по предварительным данным, там около 200 человек) чиновников, которым могут запретить выезд за пределы Украины. "Зеленский что-то задумал", - уверен писатель.