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Зеленский: cанкции ЕС против России без выполнения "Минска" могут только расширяться

31 августа 2019, 16:39  •  36 • Украина

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Украина и Польша обсудили вопрос конфликта в Донбассе и усиления санкционного давления на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.

"Мы скоординировали совместные шаги для прекращения войны в Донбассе. Наша позиция - без выполнения минских договоренностей и возобновления территориальной целостности в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", - отметил он.

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