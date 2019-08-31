|
Зеленский: cанкции ЕС против России без выполнения "Минска" могут только расширяться
31 августа 2019, 16:39 • 36 • Украина
КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Украина и Польша обсудили вопрос конфликта в Донбассе и усиления санкционного давления на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.
"Мы скоординировали совместные шаги для прекращения войны в Донбассе. Наша позиция - без выполнения минских договоренностей и возобновления территориальной целостности в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", - отметил он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
36
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 августа 2019, 09:24
|
26 августа 2019, 08:24
|
27 августа 2019, 07:24
|
28 августа 2019, 02:54
|
29 августа 2019, 04:54
|
25 августа 2019, 06:39
|
25 августа 2019, 00:09