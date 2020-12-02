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Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
02 декабря 2020, 06:00 • 161 • Украина
Сегодня стало известно, что успех в быстром выздоровлении президента Украины Владимира Зеленского, заразившегося коронавирусом, заключался в лечении российским препаратом.
Скандальной информацией о лечении чиновников высших эшелонов власти в «незалежной» поделился политтехнолог Владислав Рогимов, ранее работавший в предвыборном штабе Зеленского на президентских выборах, во время разговора с экспертом комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадимом Манукяном.
Рогимов отметил, что «синхронное» заболевание ряда украинских высокопоставленных чиновников, вероятно, связано лишь с тем, что они находятся в постоянном контакте между собой.
Что касается такого же быстрого и практически одновременного излечения, то тут тоже нет никакого чуда.
По словам Рогимова, который сослался на источник, связанный с Администрацией украинского президента, с ноября все высокопоставленные политики «незалежной» используют новый высокоэффективный препарат российского производства.
Им лечат и пациентов в элитной киевской клинике «Феофания» (здесь же лечился и президент), и тех, кто проводит лечение дома.
Название препарата пока неизвестно. По словам украинского политтехнолога, именно благодаря этому лекарству быстро вернулись в строй и Владимир Зеленский, и глава его администрации Андрей Ермак, и спикер Рады Дмитрий Разумков.
Отвечая Манукяну на вопрос о том, возможно ли, что высшие украинские чины уже готовы и прививаться российской вакциной, Рогимов отметил, что они ждут вакцину откуда угодно.
Однако есть нюанс: «патриотызм» у них идёт отдельно от вопросов со здоровьем, поэтому доступные вакцины они ищут по своим каналам, чтобы иметь возможность получить препарат «в числе первых».
«Так что я не исключаю, что они под шумок и гамалеевской вакциной привьются», — отметил украинский политтехнолог в материале для российского агентства ФАН.
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